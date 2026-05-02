Le RN affiche déjà ses réflexes de présidentielle

Hier, à Mâcon, le Rassemblement national a rempli sa salle et soigné le décor. Plusieurs milliers de sympathisants, des codes bien rodés, une ambiance de grand rendez-vous militant… et, dans les mots comme dans les gestes, un parfum de pré-campagne pour 2027. Le 1er mai, traditionnellement vitrine interne, a pris des airs de rampe de lancement.

Face au public, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont enchaîné les prises de parole, l’une après l’autre, comme on installe une évidence. La scène racontait une stratégie, celle d’un duo placé au coeur du dispositif, avec une promesse martelée, le RN se dit prêt à gouverner. La formule de « renaissance de la France » a été brandie comme un étendard, simple, identifiable, pensé pour durer jusqu’à l’échéance présidentielle.

Un duo mis en scène, un horizon fixé

Le rassemblement, longtemps centré sur la nation et la figure de Jeanne d’Arc, se transforme en vitrine plus directement tournée vers l’Élysée. Le parti a repris ses thèmes balisés, pouvoir d’achat, sécurité, immigration, en visant l’exécutif et l’Union européenne, cible régulière du discours. Dans la salle, on ne venait pas seulement célébrer, on venait se projeter, comme si l’événement servait de répétition générale.

Reste que cette démonstration s’inscrit dans une recomposition politique plus large, où chacun cherche son point d’appui et son élargissement. Marine Le Pen, finaliste en 2017 et 2022, conserve le statut de figure électorale centrale, tandis que Jordan Bardella prend une place grandissante dans l’incarnation et le récit. Mâcon a donné l’image d’un mouvement qui veut rassurer autant qu’enthousiasmer, avec une trajectoire assumée vers 2027, et une campagne qui, déjà, commence à s’écrire.