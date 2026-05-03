Saône-et-Loire: deux morts par arme à feu à Pierre-de-Bresse, la gendarmerie saisie

Vendredi, en fin d’après-midi, la quiétude de Pierre-de-Bresse a volé en éclats. Dans cette commune de quelque 2.000 habitants, à une quarantaine de minutes de Chalon-sur-Saône, les pompiers ont été appelés dans une maison de ville. À l’intérieur, ils découvrent deux corps, ceux d’un homme et d’une femme, tués par arme à feu.

Rapidement, le parquet de Chalon-sur-Saône confirme les décès et précise quelques éléments, sans en dire trop. Les deux victimes sont nées en 1960 et 1961. Une troisième personne, présentée comme un témoin, se trouvait sur place au moment des constatations, sans que l’on sache à ce stade quel lien l’unissait, ou non, aux victimes.

Une maison de bourg, un témoin, et beaucoup de zones d’ombre

Ce que l’on sait, c’est surtout ce que la justice ne dit pas encore. Aucun détail public sur la nature de l’arme, sur le déroulé exact des faits, ni sur l’hypothèse privilégiée. Dans ces affaires, le silence du début pèse lourd: il protège l’enquête, il évite les rumeurs, mais il laisse aussi la porte ouverte aux suppositions, surtout dans un territoire où tout le monde finit par connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un.

Une enquête pour homicides a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Louhans. « Des auditions sont en cours », indique le parquet, signe que les enquêteurs s’attachent d’abord à fixer une chronologie, comprendre qui était présent, qui a appelé les secours, et ce qui a pu se jouer dans cette maison.

À Pierre-de-Bresse, l’émotion, elle, n’attend jamais les actes de procédure. Le bourg se réveille avec une scène figée et des questions sans réponse, tandis que les enquêteurs, eux, avancent à pas comptés, méthode et froideur obligent. Les prochaines heures devraient apporter les premiers éléments objectifs, ceux qui font tomber les fantasmes et dessinent enfin une piste.