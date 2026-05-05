À Rillieux-la-Pape, une policière municipale grièvement blessée lors d’une attaque nocturne

Dimanche soir, à Rillieux-la-Pape, la routine a basculé en quelques secondes. Une policière municipale a été grièvement blessée à la tête lors d’une attaque visant le véhicule dans lequel elle se trouvait, alors qu’il raccompagnait deux adolescents contrôlés un peu plus tôt. La scène, survenue vers 23h30 dans la métropole de Lyon, rappelle une réalité que beaucoup préfèrent tenir à distance: certaines patrouilles finissent au bloc plutôt qu’au poste.

Tout démarre après le contrôle de deux mineurs repérés dans une Maison pour tous, au coeur d’un quartier de logements sociaux, alors même que le lieu était fermé au public à cette heure. Un équipage de la police nationale intervient en appui, puis la décision est prise de raccompagner les adolescents au domicile de leurs parents. Un trajet banal, presque administratif. Jusqu’à ce que la route se transforme en couloir de guet-apens.

Une quinzaine de cagoules, des pierres, et une vitre qui cède

Une quinzaine de cagoules, des pierres, et une vitre qui cède Sur le trajet, les véhicules de la police municipale et de la police nationale sont pris pour cible par un groupe d’une quinzaine d’individus, cagoulés, vêtus de noir, qui lancent des projectiles, notamment des pierres. L’un d’eux, un galet, traverse la vitre avant gauche du véhicule municipal et frappe la fonctionnaire à la tête. Résultat, une fracture du crâne avec plaie ouverte. À l’hôpital, les médecins écartent le pronostic vital, mais l’image reste brutale: une intervention qui finit dans le sang pour une mission de sécurisation élémentaire.

Dans la foulée, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a dénoncé sur les réseaux sociaux une « agression abjecte » et annoncé l’envoi de renforts de CRS dans le secteur. Les mots sont forts, l’État affiche sa présence, mais sur le terrain c’est souvent une course contre la montre, entre la nécessité de protéger et l’impression de subir. Une enquête doit être ouverte pour identifier les auteurs et préciser les circonstances exactes de l’attaque, avec une question centrale: qui, et surtout comment, a pu organiser une telle embuscade à cette heure, dans ce quartier?

Reste maintenant l’après, celui qui s’écrit loin des caméras: la convalescence de la victime, la reprise des patrouilles, la tension qui s’installe quand la violence vise ceux qui portent l’uniforme, municipal ou national. Dans ces rues, la nuit est retombée, mais elle ne recouvre pas tout. Les renforts annoncés peuvent calmer, un temps, encore faut-il que la réponse pénale suive, et que l’on sache rapidement si cette attaque était opportuniste ou préméditée, signe d’un seuil franchi dans l’hostilité ordinaire.