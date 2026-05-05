La Russie affirme avoir déjoué une attaque ukrainienne contre une raffinerie stratégique près de Saint-Pétersbourg

Les autorités russes ont affirmé mardi que l’Ukraine avait tenté d’attaquer l’une des plus grandes raffineries de pétrole du pays, située à Kirishi, dans la région de Leningrad. Selon le gouverneur régional Alexandre Drozdenko, l’attaque a provoqué un incendie dans une zone industrielle, sans faire de victimes.

D’après Alexandre Drozdenko, la cible principale était la raffinerie de Kirishinefteorgsintez, un site stratégique pour le secteur énergétique russe. Les autorités ont indiqué que l’incendie avait été rapidement maîtrisé et que les opérations de secours étaient sur le point de s’achever.

Cette raffinerie figure parmi les plus importantes de Russie. Selon des sources industrielles, elle a traité environ 17,5 millions de tonnes de pétrole en 2024, soit environ 6,6 % du volume total de raffinage du pays. Elle produit notamment de l’essence, du diesel, du fioul et du bitume en quantités significatives.

Le ministère russe de la Défense a, de son côté, affirmé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit 289 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de plusieurs régions russes. Ces déclarations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Cette attaque présumée s’inscrit dans une intensification des frappes visant des infrastructures énergétiques, devenues des cibles clés dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les deux camps multiplient les opérations visant à perturber les capacités logistiques et économiques de l’adversaire.

Alors que les tensions restent élevées, ces développements interviennent dans un contexte où Moscou et Kiev évoquent parallèlement des propositions de cessez-le-feu concurrentes, sans qu’aucune désescalade concrète ne semble se dessiner pour l’instant.