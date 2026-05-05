Avignon: un jeune de 18 ans abattu, l’ombre du narcotrafic sur le quartier Monclar

Lundi soir, la rue Verdi à Avignon a basculé en quelques secondes. Des détonations, puis des appels affolés d’habitants. Dans le quartier Monclar, un jeune homme de 18 ans a été tué lors d’une fusillade, selon une source policière. Les secours sont intervenus rapidement, trop tard.

Sur place, le ou les tireurs avaient déjà disparu. Aucune interpellation n’avait été annoncée à ce stade, tandis que l’enquête démarrait dans l’urgence, avec ce scénario désormais familier: une scène de crime en pleine rue et un quartier qui se referme, partagé entre peur, lassitude et loi du silence.

Derrière le fait divers, un profil et une piste. La victime était connue des services de police pour des faits liés au trafic de stupéfiants, toujours selon la même source. Les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un règlement de comptes sur fond de narcotrafic, jugée compatible avec le contexte local et le parcours du jeune homme.

Monclar, la violence revient par vagues

« Nous avons connu une période d’accalmie ces derniers mois », a expliqué Emmanuel Desjars, directeur interdépartemental de la police nationale en Vaucluse, en rappelant le caractère « cyclique » de ces flambées. Dans cette économie souterraine, il suffit parfois d’un retour de prison, d’une ambition de reprendre un point de deal, d’une dette mal digérée pour que la rue redevienne un terrain de chasse.

Le responsable policier avance aussi un chiffre qui dit l’effort mené: le nombre de points de deal à Avignon serait passé de 22 à huit. La réduction existe sur le papier, mais la réalité, elle, se rappelle au mauvais moment, au mauvais endroit, avec une brutalité nette. Ce type de violence se tasse, puis ressurgit, comme si la ville n’avait jamais vraiment quitté l’alerte.

Autre coïncidence lourde de sens, la fusillade survient cinq ans jour pour jour après la mort du policier Éric Masson, abattu en 2021 près d’un point de deal dans l’intra-muros. À Avignon, le calendrier n’efface rien. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les auteurs et à préciser les circonstances, pendant que Monclar retient son souffle, en attendant de savoir si ce coup de feu marque un épisode isolé ou le début d’une nouvelle séquence.