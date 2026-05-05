Crise énergétique en Asie : la guerre liée à l’Iran déséquilibre la croissance et fait grimper l’inflation

L’Asie fait face à un impact économique de plus en plus lourd et inégal lié à la crise énergétique provoquée par le conflit autour de l’Iran, selon plusieurs analyses relayées par Reuters. La hausse des prix de l’énergie et la perturbation des approvisionnements frappent particulièrement les économies émergentes de la région.

Dans ce contexte, la Banque asiatique de développement (BAD) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la région, tout en relevant ses anticipations d’inflation. L’institution souligne que les tensions énergétiques pèsent désormais directement sur l’activité économique et sur le pouvoir d’achat.

Les conséquences sont particulièrement visibles sur les marchés pétroliers. Les importations de pétrole en Asie ont chuté de 30 % en avril, selon les données du cabinet Kpler, reflétant à la fois des coûts plus élevés et des difficultés d’approvisionnement dans certaines zones.

Cette situation touche de manière plus marquée les économies émergentes, qui disposent de marges de manœuvre budgétaires plus limitées pour absorber les hausses de prix. Plusieurs gouvernements sont ainsi contraints d’intervenir pour limiter l’impact sur les ménages et les entreprises.

Face à cette pression, de nombreux États asiatiques ont augmenté leurs dépenses publiques afin de subventionner l’énergie ou de stabiliser les prix. Ces mesures visent à éviter une détérioration trop rapide de la croissance, mais elles pèsent sur les finances publiques.

La crise actuelle met en lumière la forte dépendance de la région aux importations énergétiques et la vulnérabilité des économies asiatiques aux chocs géopolitiques, alors que les tensions liées au conflit iranien continuent de perturber les marchés mondiaux.