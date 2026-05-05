Ukraine : une attaque russe sur des infrastructures gazières fait cinq morts, Kiev dénonce un « cynisme total »

Une attaque nocturne de missiles et de drones russes contre des installations de production de gaz en Ukraine a fait au moins cinq morts et 37 blessés, ont annoncé mardi des responsables ukrainiens. Les frappes ont visé des sites exploités par la compagnie publique Naftogaz dans les régions de Poltava et de Kharkiv.

Selon le directeur général de Naftogaz, Serhiy Koretskyi, trois employés de l’entreprise figurent parmi les victimes. Deux secouristes ont également été tués lors d’une frappe ultérieure, alors qu’ils intervenaient sur les lieux, a précisé le ministre ukrainien de l’Intérieur.

Ces attaques interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Kiev et Moscou, alors que les deux parties ont récemment évoqué des propositions de cessez-le-feu concurrentes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement condamné ces frappes, accusant la Russie de « cynisme ».

Volodymyr Zelensky a dénoncé le contraste entre les appels à une trêve et la poursuite des bombardements. Il a notamment critiqué l’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’un cessez-le-feu de deux jours prévu les 8 et 9 mai, à l’occasion des commémorations de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale.

« Demander un cessez-le-feu pour organiser des célébrations de propagande tout en menant des frappes chaque jour auparavant relève du cynisme le plus total », a déclaré le président ukrainien. En réponse, Kiev a proposé sa propre trêve, censée débuter dans la nuit du 5 au 6 mai, sans en préciser la durée.

Cette nouvelle escalade illustre la fragilité des initiatives diplomatiques en cours, alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les infrastructures énergétiques restent des cibles stratégiques majeures dans le conflit.