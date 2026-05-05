— Droits TV : la Ligue 1 face à une chute historique de ses revenus

Le football français pensait avoir traversé le pire avec l’échec Mediapro, puis le contrat DAZN très inférieur aux attentes. Il découvre désormais que la crise des droits TV est encore pire que les plus mauvaises prédictions. D’après L’Équipe, pour la saison 2026-2027, les premières projections transmises aux clubs dessinent un paysage inquiétant : la Ligue 1 ne peut plus compter sur ses revenus audiovisuels comme pilier central de son modèle économique.

Le chiffre brut peut encore donner l’illusion d’un certain volume : 412,2 millions d’euros de recettes audiovisuelles sont prévus. Mais une fois les charges, la part de CVC, la Ligue 2 et les aides aux clubs relégués déduites, le montant réellement disponible pour la Ligue 1 tombe à 184,1 millions d’euros. C’est ce chiffre qui résume la gravité de la situation. Derrière l’affichage global, la somme nette à distribuer aux clubs de l’élite française devient extrêmement faible à l’échelle du football européen.

Un champion à 11,7 M€, une lanterne rouge à 3,6 M€

Les projections sont terribles. Le champion de France pourrait toucher environ 11,7 millions d’euros de droits domestiques, tandis que le dernier du championnat devrait se contenter d’environ 3,6 millions d’euros. À titre de comparaison, le dernier du championnat d’Angleterre touche 125 millions d’euros par an. À ce niveau, les droits TV deviennent une simple ligne de revenus parmi d’autres, insuffisante pour couvrir une masse salariale compétitive, soutenir un mercato ambitieux ou retenir les meilleurs joueurs. Pour les clubs les plus exposés, cela signifie une dépendance encore plus forte aux ventes de joueurs.

CVC, un soutien devenu contrainte

L’accord avec CVC devait donner de l’air au football français après les crises successives. Il a effectivement permis d’injecter massivement de l’argent dans les clubs et dans la structure commerciale du championnat. Mais cet accord a aussi un coût. Une partie des revenus générés par la Ligue revient désormais au fonds d’investissement. Dans un contexte de croissance, cette ponction aurait pu être absorbée plus facilement. Dans un contexte de chute des droits TV, elle devient beaucoup plus visible et beaucoup plus douloureuse. C’est l’un des paradoxes de la situation actuelle : l’argent de CVC a servi à stabiliser le football français à court terme, mais il réduit aujourd’hui la marge de manœuvre dans une période où chaque million compte.

Ligue 1+ : le pari risqué de la chaîne maison

La LFP mise désormais sur Ligue 1+, sa propre chaîne, pour reprendre le contrôle de la diffusion du championnat. L’idée est simple : plutôt que de dépendre entièrement d’un diffuseur extérieur, la Ligue tente de vendre directement son produit aux supporters. Sur le papier, ce modèle peut offrir plus d’autonomie et une meilleure relation avec les abonnés. Mais il comporte un risque : il faut atteindre une masse d’abonnements. Le business plan initial reposait sur une progression forte du nombre d’abonnés. Or, les estimations actuelles restent inférieures aux ambitions de départ. La récupération de davantage de matchs pourrait améliorer la situation, mais pas forcément au point de combler l’écart. Le football français se retrouve donc dans une position délicate : il doit convaincre massivement les supporters de payer pour un produit dont la valeur perçue a été abîmée par les crises récentes, les changements de diffuseurs, les prix élevés et le piratage.

DAZN, l’échec qui a tout accéléré

La crise actuelle est aussi la conséquence directe du précédent cycle. Le contrat DAZN devait offrir une solution de transition après un appel d’offres difficile. Il a finalement révélé l’ampleur du problème. Le diffuseur n’a pas atteint les niveaux d’abonnements espérés. La relation avec la LFP s’est tendue. Les revenus attendus ne se sont pas matérialisés comme prévu. Ce nouvel échec a obligé la Ligue à revoir son modèle dans l’urgence. Après Mediapro, puis DAZN, la Ligue 1 a perdu une partie de sa crédibilité auprès des diffuseurs. Elle ne peut plus simplement promettre une valeur théorique du championnat. Elle doit désormais prouver que les supporters sont prêts à payer directement pour regarder la compétition.

Une redistribution qui peut creuser les écarts

L’un des points les plus sensibles concerne la répartition entre les clubs. Une partie importante des revenus, notamment internationaux, est liée aux performances européennes et à l’indice UEFA. Cette logique favorise les clubs déjà installés au sommet ou régulièrement qualifiés en Coupe d’Europe. Elle peut se défendre sportivement : les clubs européens contribuent à l’image internationale du championnat. Mais elle pose un problème d’équilibre global. Si les clubs du milieu et du bas de tableau s’appauvrissent trop, la qualité générale du championnat baisse. Moins de compétitivité, moins de stars, moins de suspense, moins d’attractivité : c’est un cercle dangereux.

Avec de tels niveaux de redistribution, les clubs vont devoir adapter leur modèle. Les budgets devront être plus prudents. Les masses salariales seront surveillées de près. Les ventes de joueurs deviendront encore plus importantes. Pour beaucoup de clubs, la stratégie sera claire : former, valoriser, vendre. Mais ce modèle a ses limites. Si tout le monde doit vendre, les clubs français risquent de se retrouver en position de faiblesse sur le marché. Les talents partiront plus tôt, parfois moins cher, et le championnat perdra encore en attractivité sportive. Les clubs disposant d’un actionnaire solide ou de revenus alternatifs seront mieux armés. Les autres devront serrer les coûts. La DNCG devrait jouer un rôle encore plus central dans les prochains mois.

Une crise de revenus, mais surtout une crise de modèle

La Ligue 1 n’est plus un championnat porté par des droits TV domestiques puissants. Elle devient un championnat qui doit se réinventer, reconstruire sa valeur, regagner la confiance des supporters et trouver un équilibre entre ambition européenne et survie économique des clubs. Le plus inquiétant n’est pas seulement que le champion puisse toucher environ 11,7 millions d’euros de droits domestiques. Le plus inquiétant, c’est que ce chiffre semble désormais correspondre à la valeur réelle que le marché attribue au championnat.

La LFP peut encore réussir son pari avec Ligue 1+. Elle peut stabiliser l’offre, simplifier l’accès aux matchs, travailler le prix, lutter contre le piratage et reconstruire une relation directe avec les fans. Mais elle n’a plus droit à l’erreur. La saison 2026-2027 s’annonce donc plus que jamais comme une saison charnière. Soit Ligue 1+ parvient à transformer les supporters en abonnés, soit le football français devra accepter une cure d’austérité. Et cette fois, il n’y aura peut-être plus de diffuseur providentiel, de promesse à un milliard ou de fonds de secours…