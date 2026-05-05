TotalEnergies ne pourra «pas maintenir» son plafonnement en cas de taxe sur les super-profits pétroliers, annonce son PDG

TotalEnergies hausse le ton. Alors que le débat sur une éventuelle taxation des super-profits pétroliers revient au centre des discussions politiques, le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, prévient que l’entreprise ne pourra « pas maintenir » son plafonnement des prix des carburants si une taxe supplémentaire venait à frapper ses activités. En une phrase, le patron du géant français de l’énergie place l’exécutif face à un choix sensible : taxer davantage le secteur pétrolier ou préserver un dispositif présenté comme un soutien direct au pouvoir d’achat.

Un avertissement direct sur le prix des carburants

Pour TotalEnergies, le plafonnement des prix dans les stations-service du groupe ne peut pas être dissocié du cadre fiscal dans lequel l’entreprise évolue. Si une nouvelle taxe sur les profits exceptionnels du secteur devait être instaurée, le groupe estime qu’il ne pourrait plus poursuivre cet effort commercial. Autrement dit, TotalEnergies présente son plafonnement comme une forme de redistribution directe aux consommateurs. Là où certains responsables politiques réclament une contribution exceptionnelle versée à l’État, le groupe préfère mettre en avant une action visible, immédiate et concrète à la pompe. Cette opposition de logique nourrit aujourd’hui un affrontement politique de plus en plus frontal.

Le plafonnement, un outil de communication autant qu’un geste commercial

Depuis la flambée des prix de l’énergie, TotalEnergies s’efforce de défendre son image auprès du grand public en mettant en avant plusieurs mesures destinées à limiter l’impact de la hausse des carburants. Le plafonnement des prix est devenu l’un des symboles de cette stratégie. Il permet au groupe d’apparaître comme un acteur capable d’amortir une partie du choc pour les automobilistes, tout en répondant aux critiques récurrentes sur ses bénéfices. Mais derrière cette communication se joue aussi une bataille d’influence. En expliquant qu’une taxation des super-profits remettrait en cause ce dispositif, Patrick Pouyanné transforme une question fiscale en sujet de pouvoir d’achat.

Un bras de fer politique sous haute tension

L’avertissement du PDG de TotalEnergies ne tombe pas au hasard. Il arrive au moment où plusieurs responsables politiques relancent la question d’une taxation ciblée des entreprises ayant bénéficié de profits exceptionnels. Dans ce climat, le groupe cherche manifestement à peser sur le débat avant qu’une décision ne soit prise.

En liant explicitement surtaxe et fin possible du plafonnement, Patrick Pouyanné adresse un signal clair à Bercy comme au Parlement. Le raisonnement est redoutablement efficace : toute décision fiscale défavorable à TotalEnergies pourrait être présentée comme ayant une conséquence immédiate sur le portefeuille des automobilistes.

Cette stratégie place le gouvernement dans une position délicate. S’il soutient une taxe, il s’expose au risque de voir disparaître un mécanisme visible de limitation des prix à la pompe. S’il y renonce, il pourra être accusé de protéger les intérêts d’un grand groupe au moment même où ses bénéfices nourrissent la polémique.

Le pouvoir d’achat au cœur du rapport de force

Au-delà de la seule question fiscale, c’est bien le pouvoir d’achat qui se retrouve au centre de l’affrontement. Pour de nombreux Français, le prix du carburant reste un marqueur concret de la pression sur le budget quotidien. Toute hausse se répercute immédiatement sur les ménages, en particulier dans les territoires où la voiture est indispensable.

C’est précisément ce levier que TotalEnergies met aujourd’hui en avant. En rappelant que le plafonnement pourrait ne pas être maintenu en cas de taxe sur les super-profits pétroliers, le groupe lie sa politique commerciale à une réalité très sensible socialement. Cette posture lui permet de déplacer le débat : la question n’est plus seulement celle des profits du groupe, mais aussi celle de la facture finale pour les automobilistes.

Une stratégie risquée pour TotalEnergies

Cette ligne de défense n’est toutefois pas sans danger pour l’entreprise. En conditionnant le maintien de son plafonnement à l’absence de nouvelle taxe, TotalEnergies prend le risque d’apparaître comme un groupe faisant pression sur les pouvoirs publics. Certains y verront une forme de chantage politique, consistant à opposer directement contribution fiscale et soutien aux consommateurs. Le groupe marche donc sur une ligne étroite. D’un côté, il cherche à montrer qu’il agit concrètement pour limiter les prix. De l’autre, il expose publiquement les conditions de cet engagement, au risque de donner l’impression que cet effort reste d’abord un outil de négociation dans son dialogue avec l’État.