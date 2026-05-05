Drame de plongée à Angers : l’armée de Terre dévoile le visage des deux militaires morts dans la Maine

L’armée de Terre a dévoilé le visage des deux militaires morts dans la nuit de lundi à mardi lors d’un exercice de plongée à Angers. Les victimes sont le sergent Bin Chen, du 1er régiment étranger du génie, et le caporal-chef Axel Delplanque, du 6e régiment du génie. Leur photo, diffusée après l’annonce du drame, donne désormais un visage à cette tragédie qui frappe l’institution militaire.

Une image qui bouleverse après l’annonce du drame

La publication de leur portrait a suscité une vive émotion. Au-delà du bilan humain, cette photo rappelle que derrière l’accident se trouvaient deux jeunes militaires engagés, âgés de 30 et 24 ans, en formation pour devenir plongeurs de combat du génie. Leur disparition a été saluée par l’armée de Terre, qui a adressé ses condoléances à leurs familles, leurs proches et leurs frères d’armes.

Un exercice nocturne dans la Maine

Les deux soldats participaient à un stage de plongée militaire lorsqu’un accident est survenu dans la rivière Maine, à Angers. L’exercice avait débuté vers 23 heures. Vers 2 heures du matin, le contact a été perdu avec les deux plongeurs, selon les premiers éléments communiqués par le parquet. Les recherches engagées dans la nuit ont permis de retrouver les deux militaires dans l’eau. Ils étaient en arrêt cardio-respiratoire lorsqu’ils ont été sortis par les secours. Malgré leur prise en charge et leur transport à l’hôpital, leur décès a été constaté aux alentours de 4h30.

La piste d’une cavité sous un pont examinée

D’après les premiers éléments, les deux plongeurs auraient pu être coincés dans la cavité d’une pile de pont enjambant la rivière. Cette hypothèse devra être confirmée par l’enquête, qui doit établir les circonstances exactes de l’accident.