Drame à Angers : deux militaires meurent lors d’un exercice de plongée

Un exercice de plongée militaire a tourné au drame dans la rivière Maine, à Angers. Deux militaires, âgés de 24 et 30 ans, ont perdu la vie après s’être retrouvés en grande difficulté lors d’une manœuvre d’entraînement en milieu aquatique. Les deux soldats participaient à un stage spécialisé lorsqu’un incident est survenu dans l’eau. Le contact avec eux aurait été perdu au cours de l’exercice, déclenchant une intervention d’urgence.

Les deux hommes etrouvés en arrêt cardiaque

Les militaires ont finalement été localisés puis extraits de la rivière en arrêt cardiaque. Pris en charge par les secours, ils ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. Malgré les tentatives de réanimation, les deux hommes n’ont pas pu être sauvés. Leur décès a été constaté à l’hôpital, plongeant leurs unités et leurs proches dans une profonde émotion.

Deux régiments endeuillés

Les victimes appartenaient à deux formations reconnues de l’armée de Terre. L’un servait au 6e régiment du génie d’Angers, unité fortement implantée localement. L’autre était rattaché au 1er régiment étranger du génie, spécialisé notamment dans les missions d’appui et d’intervention en conditions difficiles. Ces régiments forment des militaires capables d’évoluer dans des environnements particulièrement exigeants, y compris en milieu aquatique. Les exercices de plongée font partie des entraînements les plus techniques et les plus éprouvants, nécessitant sang-froid, coordination et maîtrise parfaite des procédures de sécurité. Les causes exactes du drame restent à déterminer.