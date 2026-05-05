Un mois de congé de naissance en plus, mais sous condition: le pari de Clément Beaune face à la dénatalité

Voilà un mot qui s’installe sans bruit dans les statistiques et finit par cogner à la porte de la politique: la dénatalité. Dans une note publiée mardi 5 mai, le Haut-commissariat à la stratégie et au plan, piloté par Clément Beaune, décrit une France entrée dans une phase où les décès dépassent désormais les naissances. Le chiffre donne le ton: 645 000 naissances en 2025, près d’un quart de moins qu’en 2010, selon les données de l’Insee citées par l’instance.

Et l’indicateur conjoncturel de fécondité, à 1,56 enfant par femme, tombe à un niveau «historiquement bas». Derrière ces courbes, il y a une inquiétude bien française: celle d’un modèle social qui vieillit, d’une économie qui manque de bras et d’un pays qui regarde sa pyramide des âges se renverser, lentement, sûrement.

Un congé “bonus” pour faire bouger les lignes à la maison

La réponse avancée mise moins sur le portefeuille que sur l’organisation des premiers jours, ceux où l’on manque de sommeil et où tout se joue souvent dans la répartition des tâches. Le Haut-commissariat propose un mois de congé de naissance supplémentaire, à condition que le père prenne au moins un mois de congé, avec l’idée de pousser à un partage plus équilibré et de réduire l’impact sur la carrière des mères. Clément Beaune résume l’esprit par une formule, «Ce n’est pas le chèque qui fait l’enfant», manière d’assumer qu’une politique familiale ne se limite pas à des primes.

L’instance prend aussi soin de baliser le terrain: pas question «d’imposer des normes» ni de toucher aux droits sexuels et reproductifs, après les polémiques autour du «réarmement démographique» et l’idée d’une lettre aux Français de 29 ans. Reste un défi très concret, presque domestique: transformer une incitation sur le papier en réflexe dans les entreprises et dans les foyers, là où se décide, au fond, l’envie de recommencer.