— OM : furieux, les supporters préparent une action forte contre Rennes, le Vélodrome sous très haute tension

La fin de saison de l’Olympique de Marseille s’annonce brûlante. Alors que le club traverse une période sportive très compliquée, les principaux groupes de supporters marseillais se sont réunis afin d’échanger sur de possibles actions fortes lors de la réception de Rennes, programmée le 17 mai à 21 heures au stade Vélodrome, pour la dernière journée de Ligue 1.

Cette réunion marque une nouvelle étape dans la contestation qui grandit autour du club. L’objectif serait de coordonner une réponse commune entre les différents groupes des virages afin d’exprimer publiquement leur ras-le-bol face à la situation sportive et institutionnelle de l’OM. Aucune décision définitive n’aurait encore été arrêtée, mais l’idée d’une mobilisation visible au Vélodrome est clairement sur la table.

Une fin de saison qui tourne au fiasco

La tension s’explique d’abord par les résultats. L’OM reste sur une dynamique très inquiétante avec une seule victoire lors des six dernières journées de championnat, pour un nul et quatre défaites. Cette série noire a fait glisser le club à la 7e place de Ligue 1, avec 53 points après 32 matchs, derrière Rennes, Monaco, Lille, Lyon, Lens et le PSG.

Un classement très loin des ambitions affichées en début de saison. Marseille visait une qualification en Ligue des champions, mais cet objectif paraît désormais fortement compromis. À deux journées de la fin, le club phocéen se retrouve même sous pression pour accrocher une place européenne, alors que Rennes, prochain adversaire au Vélodrome, fait partie des concurrents directs dans cette course.

Le match contre Rennes comme point de rupture

La réception de Rennes s’annonce comme un moment de vérité entre l’équipe, la direction et les supporters. Dans un Vélodrome déjà habitué aux ambiances électriques, la dernière journée pourrait cristalliser toutes les frustrations accumulées ces dernières semaines.

Les groupes de supporters veulent marquer le coup. Plusieurs scénarios pourraient être envisagés : banderoles, chants hostiles, grève d’encouragements, boycott partiel ou action symbolique coordonnée. Pour l’instant, rien n’est officiellement acté, mais le climat autour du club laisse présager une soirée particulièrement tendue.

Les premières banderoles avaient déjà donné le ton

Le malaise ne date pas d’aujourd’hui. Lors du dernier match au Vélodrome face à Nice, conclu sur un nul 1-1, plusieurs banderoles hostiles avaient déjà été déployées dans les tribunes. Les messages visaient à la fois les joueurs et les dirigeants, signe d’une rupture de plus en plus visible entre une partie du public et l’institution olympienne.

La lourde défaite à Nantes, 3-0, a encore aggravé la situation. Cette contre-performance a été vécue comme un symbole du décrochage marseillais. Dans les tribunes comme autour du club, le sentiment dominant est celui d’une saison en train d’échapper totalement à l’OM.

La direction durcit aussi le ton

Face à cette spirale négative, la direction marseillaise a également choisi de serrer la vis. Les joueurs auraient été convoqués au centre Robert-Louis-Dreyfus jusqu’à nouvel ordre, avec un encadrement renforcé et des nuits imposées à la Commanderie. Cette mesure traduit l’exaspération interne et la volonté de provoquer une réaction immédiate du groupe professionnel. Les supporters dénoncent une attitude générale, un manque de caractère et une incapacité à répondre présent dans les moments décisifs.

Un Vélodrome prêt à gronder

Le rendez-vous contre Rennes s’annonce donc explosif. Sportivement, l’OM jouera une partie de son avenir européen. Symboliquement, le club jouera aussi une partie de sa relation avec son public. Dans une ville où le lien entre l’équipe et les tribunes est central, une fin de saison ratée ne passe jamais inaperçue. Si les groupes de supporters décident de mener une action coordonnée, le match face à Rennes pourrait devenir l’un des grands moments de contestation de cette saison marseillaise. À dix jours du coup d’envoi, une chose est déjà certaine : le Vélodrome ne devrait pas vivre une dernière soirée ordinaire.