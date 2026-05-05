— Blessé, absent, mais en vacances, Mbappé s’attire les foudres de Madrid avant le Clásico

Kylian Mbappé est au centre d’une nouvelle polémique en Espagne après avoir été filmé à son retour d’Italie, dimanche dernier, alors que le Real Madrid s’apprêtait à jouer sur la pelouse de l’Espanyol. Selon AS, les caméras de El Chiringuito l’ont capté à son arrivée à Madrid à 20h48, soit 12 minutes avant le coup d’envoi du match, fixé à 21h. Le joueur revenait de Cagliari, en Sardaigne, où il avait passé quelques jours avec Ester Expósito, sa compagne actuelle. La scène a aussitôt provoqué de vives réactions. L’image tombe en effet très mal : Mbappé est blessé, absent du groupe, et le Real Madrid joue encore gros en Liga.

Le Real gagne sans lui, la polémique grossit

Pour rappel, le 27 avril, le Real Madrid a publié un communiqué médical indiquant que Mbappé souffrait d’une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, et sa fin de saison est compromise.

Pendant que Mbappé rentrait à Madrid, ses coéquipiers affrontaient l’Espanyol au RCDE Stadium. Le Real Madrid s’est imposé 2-0, grâce à un doublé de Vinícius Junior en seconde période, aux 55e et 66e minutes, selon le compte rendu officiel du club.

Sportivement, cette victoire maintient le Real dans la course, au moins mathématiquement. Symboliquement, elle a surtout renforcé le contraste : Vinícius marque et porte l’équipe, Mbappé est absent et revient d’un séjour privé au moment où le match commence. Les ingrédients parfaits pour enflammer la presse sportive madrilène.

Ce que lui reprochent les médias espagnols

Le reproche principal tient en un mot : l’image. AS écrit que l’escapade n’était pas inconnue du club, mais qu’elle a laissé une “estampa dañina”, une image dommageable, dans un moment compliqué de la saison. Le quotidien évoque un malaise chez les supporters et dans certains secteurs du club.

Sur la Cadena SER, le journaliste Antón Meana a résumé la perception dominante : les images “ne plaisent pas du tout au public” et “surprennent le club”. Il a ajouté ne pas se souvenir d’images d’un joueur du Real Madrid “en vacances avec la saison en jeu”.

La critique ne porte donc pas seulement sur le voyage. Elle porte sur le moment choisi : une fin de saison tendue, une blessure à gérer, un Clásico imminent, et un Real Madrid sous pression, éliminé de la Ligue des champions.

Arbeloa tente d’éteindre l’incendie

Interrogé sur le sujet, l’entraîneur Álvaro Arbeloa n’a pas chargé Mbappé. Il a expliqué que la supervision des joueurs en récupération relevait des services médicaux du Real Madrid, qui contrôlent quand les joueurs doivent se rendre ou non à Valdebebas. Il a ajouté que, sur leur temps libre, les joueurs font ce qu’ils considèrent opportun.

Le calendrier ajoute une couche de tension. Le Real Madrid doit se déplacer au pour affronter le FC Barcelone dimanche prochain à 21h, lors de la 35e journée de Liga. Dans ce contexte, chaque détail autour de Mbappé, recruté en grande pompe après son départ du PSG – qui brille depuis qu’il est parti – est scruté à la loupe.

Mbappé est arrivé au Real avec un statut de star absolue. Or, dans une saison où Madrid risque de finir sans titre, son comportement ne plaît pas. Et ce ne sont pas les statistiques individuelles de l’attaquant qui vont calmer le mécontentement autour de la saison madrilène…