— Ligue 1, le bilan du week-end : Paris proche du titre, Lyon sur le podium, pas de C1 pour Marseille

Ce week-end, la 32e journée de Ligue 1 a livré son verdict, et on commence à y voir plus clair sur le bilan de cette saisons. Le PSG reste leader après son match nul contre Lorient avec 6 points d’avance sur Lens, incapable de battre Nice. La course au titre semble pliée, et on voit mal comment le PSG pourrait voir échapper la première place.

Lyon prend une option sur le podium

De son côté, Lyon a réalisé l’une des bonnes opérations du week-end en battant Rennes. Ce résultat permet à l’OL de s’installer sur le podium et de prendre de l’avance sur plusieurs concurrents directs. Lyon devance notamment Lille, Rennes, Monaco et Marseille dans la lutte pour les places européennes.

Marseille ne disputera pas la Ligue des champions

Marseille a lourdement perdu à Nantes 3-0. Cette défaite fait reculer l’OM à la 7e place du classement. Avec 53 points et deux matches à disputer, l’OM ne pourra pas accrocher le podium, Lyon étant 3e avec 60 ponts.

Lille et Rennes perdent du terrain

Lille a été freiné par Le Havre 1-1 et laisse Lyon prendre de l’avance dans la course au podium. Rennes, battu à Lyon 4-2, manque aussi une occasion de rester au contact. Monaco, qui s’est imposé à Metz, reste placé pour une qualification européenne, mais la Ligue des champions semble hors de portée, le club du Rocher comptant 6 points de retard sur Lyon.

Metz officiellement relégué, Nantes pas loin du même sort

Metz, battu par Monaco, est officiellement relégué en Ligue 2. Le club lorrain ne peut plus revenir sur les équipes placées devant lui au classement.

De son côté, Nantes a signé un succès important contre Marseille. Cette victoire permet aux Canaris de rester en vie dans la course au maintien. Mais avec 5 points de retard sur Auxerre, premier barragiste, les chances sont fortes de voir les Nantais en Ligue 2 la saison prochaine…