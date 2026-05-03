— F1 – GP de Miami : Antonelli en pole, le départ avancé à 19h heure française à cause des intempéries

Kimi Antonelli confirme son incroyable forme du moment. Le jeune pilote Mercedes signe la pole position du Grand Prix de Miami et enchaîne une troisième pole consécutive après la Chine et le Japon. Sur le circuit floridien, l’Italien devance Max Verstappen et Charles Leclerc au terme d’une séance de qualifications très disputée. À seulement 19 ans, Antonelli continue d’installer son nom parmi les grands acteurs de cette saison.

Verstappen en embuscade, Leclerc placé

Max Verstappen partira à ses côtés en première ligne. Le pilote Red Bull retrouve de meilleures sensations et semble plus menaçant après les évolutions apportées à sa monoplace. Derrière eux, Charles Leclerc place sa Ferrari en troisième position, devant Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton et Oscar Piastri.

Hadjar et Gasly dans le top 10

Côté français, Isack Hadjar et Pierre Gasly réalisent une belle opération en qualifications. Hadjar partira neuvième, juste devant Gasly, dixième. Les deux pilotes s’élanceront donc dans la zone des points potentiels et peuvent espérer profiter d’une course agitée pour remonter.

Le départ avancé à 19h heure française

Info importante : le départ du Grand Prix de Miami est avancé à 19h00 heure française, soit trois heures plus tôt que prévu. Cette décision est prise en raison du risque d’intempéries autour du circuit, avec des orages attendus en Floride. La Formule 1, la FIA et les organisateurs veulent éviter une course perturbée, voire interrompue, par la pluie ou la foudre.