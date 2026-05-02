Ligue 1 : le PSG remanié concède le nul face à Lorient au Parc des Princes 2-2

Ce samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a concédé le nul face à Lorient au Parc des Princes, lors de la 32e journée de Ligue 1. Avec une équipe largement remaniée, dans le but de préserver les cadres avant la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à Munich, le leader parisien a mené deux fois au score, mais il n’a pas réussi à conserver son avantage. Ibrahim Mbaye et Warren Zaïre-Emery ont marqué pour Paris, Pablo Pagis et Tosin Aiyegun ont répondu pour Lorient. Score final : 2-2.

Paris démarre fort, Lorient réplique

Le PSG entre bien dans la rencontre. Malgré les rotations opérées par Luis Enrique, Paris met rapidement le pied sur le ballon et impose son rythme. À la 6e minute, Ibrahim Mbaye ouvre le score et donne l’avantage aux Parisiens. Le scénario est idéal pour un PSG remanié, qui semble lancé vers une soirée maîtrisée.

Mais Lorient répond presque immédiatement. Les Merlus ne se désorganisent pas, restent compacts et exploitent leur première vraie situation. À la 12e minute, Pablo Pagis égalise. En six minutes, Paris passe d’une entame autoritaire à un match déjà relancé.

Une domination parisienne mal payée

Après cette égalisation, le PSG reprend le contrôle. Paris monopolise le ballon, s’installe dans le camp lorientais et multiplie les phases de possession. Les chiffres confirment cette emprise : 67% de possession, 562 passes, 11 corners et 6 tirs cadrés pour les Parisiens.

Mais cette domination ne suffit pas. Le PSG produit du jeu, mais manque de précision dans les 30 derniers mètres. Lorient, en 3-4-3, défend bas par séquences, ferme les espaces et reste dangereux dès qu’il peut se projeter. Paris contrôle, sans vraiment assommer son adversaire.

Zaïre-Emery redonne l’avantage

En seconde période, Paris pousse de nouveau. Luis Enrique cherche à donner plus d’impact à son milieu et lance Warren Zaïre-Emery. Le changement paie rapidement : à la 62e minute, le milieu parisien marque et remet le PSG devant.

À 2-1, Paris pense avoir repris le fil du match. Les Parisiens gardent la maîtrise, Lorient recule, et le Parc sent que le leader peut enfin faire le break. Mais le PSG ne parvient pas à tuer la rencontre. C’est là que le match bascule.

Aiyegun refroidit le Parc

Lorient reste vivant. Les Merlus subissent, mais ils ne sortent jamais complètement du match. À la 78e minute, Tosin Aiyegun égalise et ramène Lorient à 2-2. Paris est puni pour son manque d’efficacité et pour sa difficulté à gérer ses temps faibles.

La fin de match est parisienne, mais Lorient tient. Le PSG pousse, obtient encore des situations, mais ne trouve pas le troisième but. Les Merlus repartent du Parc avec un point.

Lens peut revenir à 4 points

Au classement, le PSG porte son total à 70 points après 31 matchs, mais il laisse une ouverture à son poursuivant direct. Lens, deuxième avec 63 points avant son déplacement à Nice, peut revenir à quatre longueurs du PSG en cas de victoire ce soir.