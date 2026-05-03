Tensions accrues en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines

La Chine et les Philippines se sont mutuellement accusées d’actions provocatrices en mer de Chine méridionale, illustrant une nouvelle montée des tensions dans cette zone stratégique.

Selon Pékin, les Philippines auraient débarqué du personnel sur un récif disputé, ce que la Chine considère comme une violation de sa souveraineté. De leur côté, les autorités philippines affirment qu’elles prévoient d’envoyer des navires pour expulser des bâtiments chinois accusés de mener des activités de recherche illégales dans leurs eaux.

La mer de Chine méridionale est depuis longtemps un point de friction majeur en Asie. Plusieurs pays riverains y revendiquent des territoires, mais la Chine en revendique la quasi-totalité, ce qui entraîne régulièrement des confrontations diplomatiques et militaires.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte régional déjà tendu, marqué par des rivalités géopolitiques croissantes et une militarisation progressive de cette zone maritime cruciale pour le commerce mondial.