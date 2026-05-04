Tensions transatlantiques : Berlin tente d’apaiser la polémique après le retrait annoncé de troupes américaines

Le chancelier allemand Friedrich Merz a cherché à minimiser les tensions avec le président américain Donald Trump après l’annonce du retrait de 5 000 soldats américains stationnés en Allemagne. Il a affirmé qu’aucun lien ne pouvait être établi entre cette décision et leurs divergences récentes sur la politique américaine vis-à-vis de l’Iran.

S’exprimant dans une interview accordée à la chaîne publique ARD, Merz a reconnu l’existence de désaccords avec Washington, tout en insistant sur la nécessité de maintenir une coopération étroite au sein de l’OTAN. « Je dois accepter que le président américain ait un point de vue différent du nôtre sur ces questions », a-t-il déclaré, réaffirmant que les États-Unis demeurent un partenaire essentiel pour l’Allemagne.

Le Pentagone a annoncé vendredi son intention de réduire sa présence militaire en Allemagne, qui constitue la principale base des forces américaines en Europe. Cette décision a suscité des inquiétudes au sein de l’alliance transatlantique, alors que le continent reste confronté à des défis sécuritaires majeurs.

Friedrich Merz a rejeté les spéculations selon lesquelles ses critiques à l’égard de la stratégie américaine en Iran auraient provoqué cette décision. Le chancelier avait notamment exprimé des doutes sur l’existence d’une stratégie de sortie des États-Unis au Moyen-Orient et avait estimé que Washington apparaissait affaibli dans ses négociations avec Téhéran.

Ces déclarations avaient suscité une réaction vive de Donald Trump, qui avait qualifié le dirigeant allemand de « inefficace ». Malgré cet échange tendu, Merz a tenu à souligner que ces divergences ne remettaient pas en cause l’importance de la relation transatlantique.

Par ailleurs, le projet de déploiement de missiles conçu sous l’administration précédente semble également abandonné, ajoutant à l’incertitude sur l’évolution de la posture militaire américaine en Europe. Dans ce contexte, Berlin tente de préserver l’unité de l’OTAN tout en gérant des relations de plus en plus complexes avec Washington.