Missiles américains en Allemagne : Berlin dément toute annulation définitive malgré les tensions avec Washington

Le ministère allemand de la Défense a affirmé lundi qu’il n’existait pas d’« annulation définitive » concernant le projet de déploiement de missiles américains à longue portée sur son territoire. Cette clarification intervient après des spéculations liées à la récente décision des États-Unis de réduire leur présence militaire en Allemagne.

Washington a en effet annoncé le retrait de 5 000 soldats stationnés dans le pays, une décision qui avait été interprétée comme incluant l’abandon du projet de déploiement d’un bataillon de missiles Tomahawk, initialement prévu sous la présidence de Joe Biden.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a tenu à nuancer cette lecture, indiquant que ces armes « étaient destinées à être stationnées en Allemagne et pourraient bien l’être encore ». Il a insisté sur le fait que le projet n’était pas définitivement abandonné.

Cette déclaration vise à rassurer sur la continuité de la coopération militaire entre Berlin et Washington, alors que les tensions transatlantiques se sont accentuées, notamment en lien avec la guerre en Iran et des différends commerciaux.

Parallèlement, le responsable allemand a souligné que les pays européens travaillaient déjà à l’élaboration de plans visant à combler d’éventuelles lacunes en matière de capacités militaires, en développant ou en acquérant leurs propres systèmes d’armement.

Le retrait partiel des forces américaines, combiné aux incertitudes sur les projets de déploiement, alimente les inquiétudes en Europe quant à la fiabilité de l’engagement militaire des États-Unis, dans un contexte international de plus en plus instable.