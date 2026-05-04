Avant le sommet Trump-Xi, Washington presse Pékin d’agir pour rouvrir le détroit d’Ormuz

Les États-Unis accentuent la pression sur la Chine à l’approche d’un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté Pékin à intensifier ses efforts diplomatiques pour convaincre l’Iran de rouvrir le détroit d’Ormuz à la navigation internationale.

Dans une interview accordée à Fox News, Scott Bessent a appelé la Chine à jouer un rôle actif dans la désescalade des tensions. « La Chine doit faire preuve de diplomatie et amener les Iraniens à ouvrir le détroit », a-t-il déclaré, soulignant l’importance stratégique de cette voie maritime pour le commerce mondial.

Le responsable américain a également mis en avant les liens économiques étroits entre Pékin et Téhéran, affirmant que la Chine achète environ 90 % de l’énergie iranienne. Selon lui, cette dépendance énergétique confère à Pékin un levier d’influence significatif sur les autorités iraniennes.

Scott Bessent a invité la Chine à « se joindre » aux efforts internationaux visant à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, sans toutefois préciser les mesures concrètes attendues. Il a également appelé la Chine et la Russie à ne plus bloquer certaines initiatives aux Nations unies, notamment une résolution visant à protéger le trafic maritime dans la région.

La question du détroit d’Ormuz devrait figurer en bonne place à l’ordre du jour du prochain sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Cette rencontre intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques liées au conflit impliquant l’Iran.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour une grande partie des exportations mondiales de pétrole, est au cœur des préoccupations internationales. Toute perturbation de son trafic représente un risque majeur pour l’approvisionnement énergétique et la stabilité économique mondiale.