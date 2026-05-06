Entrevue Arts CULTURE

Le nouveau président du Louvre confirme les grands travaux de rénovation

6 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Christophe Leribault valide le vaste plan de modernisation annoncé par Emmanuel Macron en 2025.

Le nouveau président du Louvre confirme les grands travaux de rénovation
Le nouveau président du Louvre confirme les grands travaux de rénovation

Christophe Leribault a pris ses fonctions à la tête du Louvre avec une feuille de route claire. Le nouveau président de l’établissement a confirmé mardi le projet de rénovation d’ampleur dévoilé l’an dernier par Emmanuel Macron. Il qualifie ce chantier de capital et nécessaire pour l’avenir du plus grand musée du monde.

Une modernisation du palais en profondeur

Le plan prévoit une transformation profonde des infrastructures du palais. Les travaux toucheront l’accueil des visiteurs, la circulation dans les espaces et la présentation des collections permanentes. L’objectif affiché reste d’améliorer l’expérience des millions de touristes qui franchissent chaque année les portes de l’institution parisienne.

Christophe Leribault succède à une direction qui avait préparé le terrain de cette modernisation. Sa nomination intervient dans un contexte où le musée doit conjuguer préservation du patrimoine et adaptation aux flux croissants de public. Le calendrier précis des interventions et leur montant financier seront détaillés dans les prochains mois.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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