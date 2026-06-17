Entrevue

Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau souhaite inviter Boualem Sansal à son premier meeting

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau souhaite inviter Boualem Sansal à son premier meeting
Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau souhaite inviter Boualem Sansal à son premier meeting

Bruno Retailleau souhaite faire de Boualem Sansal l’un des symboles de sa campagne présidentielle. Selon les informations de Franceinfo, le président des Républicains et candidat déclaré à l’élection de 2027 aimerait convier l’écrivain franco-algérien à son premier grand meeting de campagne.

Libéré à la fin de l’année 2025 après avoir été gracié par les autorités algériennes, Boualem Sansal est devenu une figure majeure de la défense de la liberté d’expression. Bruno Retailleau avait multiplié les prises de position en faveur de sa libération, faisant de son sort un marqueur de sa ligne de fermeté à l’égard du régime algérien.

La présence de l’auteur de « 2084 » constituerait un signal politique fort pour le candidat de la droite, qui entend placer les questions de souveraineté, de liberté et de relations franco-algériennes au cœur de sa campagne présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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