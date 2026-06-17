Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau souhaite inviter Boualem Sansal à son premier meeting

Bruno Retailleau souhaite faire de Boualem Sansal l’un des symboles de sa campagne présidentielle. Selon les informations de Franceinfo, le président des Républicains et candidat déclaré à l’élection de 2027 aimerait convier l’écrivain franco-algérien à son premier grand meeting de campagne.

Libéré à la fin de l’année 2025 après avoir été gracié par les autorités algériennes, Boualem Sansal est devenu une figure majeure de la défense de la liberté d’expression. Bruno Retailleau avait multiplié les prises de position en faveur de sa libération, faisant de son sort un marqueur de sa ligne de fermeté à l’égard du régime algérien.

La présence de l’auteur de « 2084 » constituerait un signal politique fort pour le candidat de la droite, qui entend placer les questions de souveraineté, de liberté et de relations franco-algériennes au cœur de sa campagne présidentielle.