Un incendie d’entrepôt embrase une zone industrielle de Bobigny

Un important feu s’est déclaré ce mercredi dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis, produisant un épais panache de fumée visible depuis la capitale.

Un violent incendie s’est déclaré ce mercredi dans une zone industrielle de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Les flammes ont pris dans un entrepôt, générant un important panache de fumée qui s’est élevé au-dessus du département. Le phénomène était suffisamment spectaculaire pour être observé depuis Paris, témoignant de l’ampleur du sinistre.

Origine du sinistre encore indéterminée

L’origine du feu reste inconnue à ce stade. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place pour tenter de circonscrire les flammes et éviter leur propagation aux bâtiments voisins. La zone industrielle touchée concentre plusieurs installations, ce qui complique potentiellement les opérations de lutte contre l’incendie.

Aucun bilan humain n’a été communiqué dans l’immédiat. Les autorités locales ont probablement mis en place un périmètre de sécurité autour du site sinistré. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes du départ de feu dans cet entrepôt séquano-dionysien.