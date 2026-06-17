Patrick Pouyanné promet une baisse des prix des carburants, mais la attend

Le PDG de TotalEnergies s’est exprimé devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’évolution des tarifs à la pompe.

Patrick Pouyanné s’est présenté mercredi 17 juin devant la commission des finances de l’Assemblée nationale pour répondre aux interrogations sur les prix des carburants. Le patron de TotalEnergies a confirmé que son groupe répercutait bien la baisse du cours du pétrole dans ses stations-service, tout en prévenant que cette diminution ne serait pas immédiate. L’audition intervient alors que les automobilistes français scrutent chaque mouvement à la pompe depuis plusieurs mois.

Une baisse progressive promise

Le dirigeant a promis un retour aux prix d’avant-guerre, sans toutefois fixer d’échéance précise. Cette déclaration vise à rassurer les consommateurs qui constatent un décalage entre l’évolution des cours mondiaux et les tarifs affichés dans les stations. Patrick Pouyanné a insisté sur le fait que la transmission des baisses prenait nécessairement du temps, en raison des mécanismes de formation des prix et des délais d’approvisionnement.

Des délais de transmission questionnés

Les députés cherchent à comprendre pourquoi les baisses du brut ne se traduisent pas instantanément dans les prix à la pompe, alors que les hausses semblent se répercuter plus rapidement. TotalEnergies défend sa politique tarifaire en mettant en avant la complexité de la chaîne de distribution et les nombreux facteurs qui influencent le prix final du carburant vendu aux particuliers.