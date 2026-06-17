Au G7, Trump affirme son leadership et affiche un soutien accru à l’Ukraine

Le président américain Donald Trump a marqué les esprits lors du sommet du G7 à Évian-les-Bains en déclarant devant les autres dirigeants mondiaux : « C’est moi le patron », une remarque qui a illustré le poids déterminant des États-Unis dans les discussions internationales.

Cette déclaration est intervenue alors que les dirigeants du G7 ont adopté une position commune plus ferme en faveur de l’Ukraine, avec un engagement renouvelé de soutien à Kiev et l’examen de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était venu au sommet avec l’objectif de convaincre les dirigeants occidentaux que l’armée ukrainienne avait repris l’initiative et que la Russie ne pouvait pas imposer seule les conditions d’un futur accord de paix.

Selon Reuters, les discussions et la déclaration finale du sommet suggèrent que Trump s’est montré plus réceptif aux arguments ukrainiens qu’auparavant. Cette évolution contraste avec les années précédentes, durant lesquelles il s’était souvent montré plus réservé concernant l’aide à l’Ukraine.

Les dirigeants du G7 ont également souligné la nécessité de maintenir la pression sur Moscou afin de favoriser des négociations de paix dans des conditions jugées acceptables pour Kiev.

Parallèlement, Trump a réaffirmé que l’accord intérimaire conclu avec l’Iran restait conditionnel. Il a averti que les opérations militaires pourraient reprendre si Téhéran ne respectait pas les engagements prévus dans le cadre des futures négociations.

Le sommet s’est poursuivi avec des discussions consacrées à la sécurité énergétique, aux chaînes d’approvisionnement stratégiques et aux minerais critiques, considérés comme essentiels pour les économies occidentales et les nouvelles technologies.