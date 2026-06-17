Concerts, festivals : le budget freine désormais les Français

À l’approche de la Fête de la musique, une tendance se confirme : les Français restent très attachés à la musique, mais de plus en plus nombreux renoncent aux événements en direct. Selon le sixième baromètre La musique dans la vie des Français, réalisé par le cabinet Verian pour le Crédit Mutuel auprès de 2 000 personnes âgées de 16 ans et plus, les arbitrages budgétaires pèsent désormais fortement sur les sorties culturelles. Malgré un intérêt toujours élevé pour la musique au quotidien, concerts et festivals deviennent moins accessibles pour une partie du public.

Le coût des places éloigne le public des scènes

D’après l’étude Verian pour le Crédit Mutuel, 45 % des Français envisagent d’assister à un concert en 2026 et 33 % à un festival, soit un recul de six points par rapport à 2024 dans les deux cas. Plus largement, 45 % des personnes interrogées déclarent ne prévoir aucune sortie musicale cette année, qu’il s’agisse de concerts, festivals ou cafés-concerts.

La raison principale reste financière. Parmi ceux qui renoncent à ces événements, près d’un tiers évoque directement le coût. Le sujet de la tarification dynamique cristallise particulièrement les critiques. Ce système, qui fait varier les prix selon la demande, est jugé défavorablement : 75 % des Français estiment qu’il rend les concerts trop chers pour le grand public, un chiffre en hausse de 18 points sur un an selon le baromètre. Près des deux tiers considèrent également qu’il favorise certaines dérives commerciales.

Une place toujours centrale dans le quotidien des Français

Si les sorties musicales ralentissent, l’écoute de musique reste extrêmement ancrée dans les habitudes. Toujours selon l’enquête Verian pour le Crédit Mutuel, 58 % des Français écoutent de la musique au moins une heure par jour, une proportion qui grimpe à près de trois quarts chez les 16-24 ans. Pour cette génération, la musique s’impose même comme l’un des principaux loisirs du quotidien.

L’étude souligne aussi l’évolution des usages. La radio demeure le premier moyen d’écoute (71 %) et reste le principal canal de découverte musicale (55 %), tandis que le streaming continue sa progression : 57 % des Français y ont recours, dont 32 % via une offre payante, presque deux fois plus qu’en 2021. Au-delà des pratiques, la musique conserve un rôle émotionnel fort : 86 % des répondants considèrent qu’elle agit positivement sur leur bien-être, notamment en améliorant l’humeur, en apportant de l’énergie ou en réduisant le stress.