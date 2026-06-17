Les téléphones portables interdits dans tous les lycées dès la rentrée 2026

Le téléphone portable sera interdit dans les lycées à partir de la rentrée scolaire 2026. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a confirmé que la mesure entrerait bien en vigueur à la rentrée prochaine. L’objectif affiché est de réserver le temps scolaire aux apprentissages, aux échanges entre élèves et au travail en classe. Cette interdiction étend aux lycées une règle déjà appliquée dans les écoles et les collèges.

Depuis 2018, l’usage du téléphone mobile et des équipements connectés est interdit dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, sauf exceptions prévues par le règlement intérieur. Jusqu’ici, les lycées pouvaient déjà encadrer ou interdire l’usage du portable, mais cette décision relevait de chaque établissement.

La règle : pas d’usage du téléphone pendant le temps scolaire

Concrètement, les élèves ne pourront pas utiliser leur téléphone dans l’établissement pendant le temps scolaire. Les modalités exactes seront précisées localement : téléphone éteint et rangé, dépôt dans un casier, pochette dédiée, ou autre dispositif choisi par l’établissement. Le règlement intérieur devra fixer les lieux, les conditions d’utilisation éventuelles et les sanctions applicables en cas de non-respect. La mesure ne signifie pas nécessairement que tous les téléphones seront confisqués à l’entrée de tous les lycées. Elle impose en revanche une règle nationale : le portable ne doit plus être utilisé librement dans les espaces scolaires. Les établissements devront organiser son application dans un cadre commun, avec des adaptations possibles selon leurs contraintes matérielles.

Des exceptions strictement encadrées

Des dérogations resteront possibles. Elles pourront concerner des usages pédagogiques décidés par les équipes éducatives, des élèves ayant besoin d’un équipement pour raison de handicap ou de santé, ou certains cas particuliers prévus dans le règlement intérieur. Les lycées accueillant des formations de l’enseignement supérieur pourront aussi adapter la règle pour les étudiants concernés. En cas de non-respect, le téléphone pourra être confisqué par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Les conditions de confiscation et de restitution devront être écrites dans le règlement intérieur de l’établissement.

Une continuité de l’école au lycée

Avec cette extension, le gouvernement veut mettre en place une continuité sur toute la scolarité : école, collège, puis lycée. Le dispositif « Portable en pause », généralisé dans les collèges à la rentrée 2025, avait déjà renforcé la mise à l’écart physique des téléphones pendant la journée scolaire. Chaque collège devait choisir son organisation, en concertation avec la communauté éducative.

La rentrée 2026 doit donc marquer une nouvelle étape : pour la première fois, les élèves français devraient suivre l’ensemble de leur scolarité sans usage libre du téléphone dans l’établissement.

Rentrée 2026 : application dès septembre

Pour rappel, la rentrée scolaire 2026-2027 est fixée au mardi 1er septembre 2026. C’est à partir de cette rentrée que l’interdiction devra s’appliquer dans les lycées. Les établissements devront intégrer la nouvelle règle dans leur organisation interne avant l’arrivée des élèves.