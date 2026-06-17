Lyon : LFI exige la rupture avec une ville israélienne jumelée

Les élus France insoumise demandent au maire écologiste Grégory Doucet de rompre le partenariat de Lyon avec une municipalité israélienne.

Le Proche-Orient s’immisce à nouveau dans les débats du conseil municipal lyonnais. Les élus de La France insoumise ont adressé le 14 juin une lettre ouverte au maire écologiste Grégory Doucet pour exiger la rupture du partenariat entre Lyon et une ville israélienne. Cette initiative des insoumis illustre la pression croissante exercée sur les exécutifs locaux pour qu’ils prennent position dans le conflit israélo-palestinien.

Une pression politique sur le maire écologiste

La demande de LFI s’inscrit dans une stratégie plus large du parti de Jean-Luc Mélenchon visant à contraindre les collectivités à couper les liens avec Israël. Le maire de Lyon se trouve ainsi placé devant un choix délicat : maintenir les relations internationales traditionnelles de sa ville ou céder aux revendications de la gauche radicale. Cette offensive survient alors que plusieurs villes françaises ont déjà été confrontées à des pressions similaires concernant leurs jumelages ou coopérations avec des municipalités israéliennes.

Un arbitrage délicat à venir

Grégory Doucet n’a pas encore réagi publiquement à cette mise en demeure. L’élu écologiste devra arbitrer entre le respect des engagements diplomatiques municipaux et les exigences d’une frange de la gauche particulièrement mobilisée sur ce dossier.