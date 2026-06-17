Taïwan affirme que seul Trump peut décider du moment d’un appel avec sa dirigeante

Taïwan a déclaré mercredi que seul le président américain Donald Trump pouvait décider du moment où il concrétiserait son projet de conversation téléphonique avec le président taïwanais Lai Ching-te, une initiative qui suscite l’inquiétude de Pékin.

Après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Pékin le mois dernier, Trump avait indiqué qu’il prévoyait de s’entretenir avec Lai Ching-te. À ce jour, aucun appel n’a encore eu lieu.

Lors d’une conférence de presse à Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Chia-lung a affirmé que la décision appartenait entièrement au président américain.

« Nous sommes prêts à recevoir un appel à tout moment, mais je ne peux pas répondre à sa place », a déclaré Lin devant le Club des correspondants étrangers de Taïwan.

Le ministre a ajouté que cette éventualité préoccupait les autorités chinoises, qui s’opposent à tout contact officiel entre Taïwan et les pays entretenant des relations diplomatiques avec Pékin.

La question est particulièrement sensible car les États-Unis ont officiellement reconnu la République populaire de Chine en 1979 et rompu leurs relations diplomatiques formelles avec Taïwan. Depuis lors, Washington maintient des relations non officielles avec l’île tout en demeurant son principal fournisseur d’armes.

Pékin considère toujours Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et rejette toute initiative pouvant être interprétée comme une reconnaissance de la souveraineté taïwanaise.

Si un échange direct entre Trump et Lai Ching-te venait à se produire, il constituerait un événement diplomatique exceptionnel et risquerait d’accroître les tensions déjà importantes entre la Chine et les États-Unis autour de la question taïwanaise.