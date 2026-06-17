POLITIQUE Élections

Delphine Batho candidate à la présidentielle 2027 avec le « beau » comme slogan

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

La présidente de Génération écologie se lance dans la course à l’Élysée en faisant du « beau » son axe de campagne, face au déclin électoral de l’écologie politique.

Delphine Batho candidate à la présidentielle 2027 avec le « beau » comme slogan
Delphine Batho candidate à la présidentielle 2027 avec le « beau » comme slogan

Delphine Batho officialise sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. La présidente de Génération écologie mise sur un concept inédit pour relancer l’écologie politique : faire du « beau » son slogan et sa stratégie de campagne. Elle développe cette approche dans un ouvrage qu’elle publie pour accompagner son lancement.

L’écologie politique en perte de vitesse

Cette candidature intervient alors que l’écologie politique traverse une période difficile sur le plan électoral. Les formations écologistes peinent à mobiliser et à retrouver la dynamique qui avait porté leurs résultats lors des scrutins précédents. Face à cette érosion, l’ancienne ministre choisit un angle singulier centré sur l’idée du « beau » comme levier de reconquête.

Delphine Batho entend ainsi redonner de l’élan à un courant politique en perte de vitesse. Son projet vise à réinventer le discours écologiste en plaçant l’esthétique et la promesse d’un monde beau au cœur de sa proposition politique pour 2027. Reste à savoir si cette stratégie suffira à inverser la tendance électorale défavorable aux écologistes.

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