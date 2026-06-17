François Gall, l’homme qui a fait voyager la télévision, est mort

Le paysage audiovisuel français perd l’un de ses grands artisans du récit documentaire. François Gall, journaliste, écrivain et producteur à l’origine de l’émission culte Des trains pas comme les autres, est décédé à l’âge de 103 ans. L’annonce a été faite par sa famille, selon un avis publié dans Le Figaro.

Une autre manière de raconter le monde

Passionné de voyages et de narration, François Gall avait d’abord construit sa carrière dans le journalisme avant de s’orienter vers la création télévisuelle. Dans les années 1970, il produit notamment À bout portant, une émission de portraits consacrée aux grandes figures de l’époque. Parallèlement, il mène une activité de romancier aux côtés de son frère Jacques.

Mais c’est en 1987 qu’il marque durablement le paysage audiovisuel français. Avec Bernard d’Abrigeon, il imagine Des trains pas comme les autres, une série documentaire qui choisit le train comme point d’entrée pour raconter des pays, leurs habitants et leurs cultures. Le concept tranche alors avec les formats traditionnels : pas de présentateur face caméra, mais une narration portée par la voix singulière de François Gall et des images de voyages aux quatre coins du monde.

Une œuvre toujours vivante à l’écran

Des lignes mythiques du Transsibérien aux trajets traversant l’Australie, le Japon ou encore le Congo, l’émission s’est imposée au fil des décennies comme l’un des rendez-vous emblématiques du service public. Dans un communiqué, France Télévisions a salué « un programme emblématique » dont le succès ne s’est jamais démenti.

Depuis 2011, le format connaît une nouvelle vie sur France 5 avec Philippe Gougler à sa présentation. Ce dernier a rendu hommage au créateur sur les réseaux sociaux, rappelant qu’à l’époque de François Gall, « il n’y avait pas de présentateur à l’écran », mais une voix capable, à elle seule, d’embarquer les téléspectateurs vers d’autres horizons. Plus qu’un producteur, François Gall laisse l’image d’un conteur qui avait fait du voyage une expérience de télévision.