Disney+ : la série « Furious » s’impose en tête des audiences mondiales en seulement 24 heures

La mini-série « Furious » s'impose rapidement sur Disney+, atteignant la première place mondiale en seulement 24 heures. Créée par Elizabeth Meriwether, elle mêle thriller psychologique et thématiques contemporaines, captivant déjà des audiences dans 38 pays. Le succès croissant de la série pourrait en faire une référence pour la plateforme dans les années à venir.

La nouvelle mini-série « Furious » connaît un démarrage particulièrement remarqué sur Disney+. Disponible depuis le 27 juillet, cette production estampillée Hulu s’est hissée en tête du classement mondial de la plateforme en seulement vingt-quatre heures. Selon les données de FlixPatrol, elle occupe déjà la première place dans 38 pays, dont la France, la Belgique, l’Italie et l’Australie, confirmant l’engouement du public pour les thrillers psychologiques.

Créée par Elizabeth Meriwether, à qui l’on doit la comédie « New Girl », la série marque un changement radical de registre. Inspirée librement du film La Veuve noire (1987), elle suit une ancienne enquêtrice du FBI lancée à la poursuite d’une tueuse en série qui s’en prend à des hommes accusés d’abus sexuels.

Emmy Rossum porte ce thriller psychologique

Le rôle principal est interprété par Emmy Rossum, connue pour sa prestation dans la série « Shameless ». Elle partage l’affiche avec Lola Petticrew, qui incarne la mystérieuse criminelle, ainsi qu’avec Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine et Jake Lacy. La série mise sur un affrontement psychologique où la frontière entre justice, vengeance et obsession devient de plus en plus floue.

Les premiers retours de la critique sont globalement positifs. Plusieurs médias spécialisés saluent une réalisation soignée, une montée progressive de la tension et un scénario qui alterne suspense, émotion et humour noir. Certains observateurs soulignent également que les thèmes abordés rappellent des affaires médiatisées de violences sexuelles, donnant au récit une résonance contemporaine.

Une diffusion hebdomadaire pour fidéliser les abonnés

Composée de huit épisodes, la mini-série n’a pour l’instant dévoilé que ses trois premiers chapitres. Disney+ a choisi une diffusion hebdomadaire afin de maintenir l’intérêt des abonnés tout au long de l’été, une stratégie désormais largement adoptée par les plateformes de streaming.

Profitant d’une concurrence limitée en cette période estivale, « Furious » apparaît comme l’un des principaux succès de la saison sur Disney+. Si cette dynamique se confirme dans les prochaines semaines, la série pourrait s’imposer comme l’une des productions originales les plus performantes de la plateforme en 2026.