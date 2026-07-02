Will Ferrell enfile les sous-vêtements SKIMS de Kim Kardashian pour promouvoir The Hawk

Chaussettes blanches remontées, débardeur rentré dans la culotte et mine parfaitement sérieuse : Will Ferrell a trouvé une façon pour le moins originale de lancer la promotion de sa nouvelle série. À l’approche de la mise en ligne sur Netflix de The Hawk, prévue à la mi-juillet, l’acteur américain de 58 ans s’est associé à la marque de sous-vêtements SKIMS de Kim Kardashian pour une campagne publicitaire jouant à fond la carte du second degré. Dans la série, il incarne Lonnie Hawkins, une légende fictive du golf en fin de carrière qui refuse d’admettre que son heure est passée. C’est ce même personnage qui pose dans les visuels de la campagne, photographiés par Nadia Lee Cohen, arborant le Men’s Cotton Brief couleur « Atmosphere », le Cotton Rib Tank et des chaussettes « Chalk ».

Kim Kardashian en voix off, une satire du come-back sportif

Le dispositif va plus loin qu’un simple placement de produit. Un film manifeste accompagne la campagne, narré par Kim Kardashian elle-même : « Son corps dit retraite, ses SKIMS disent encore un tour. Pensée pour les hommes qui savent qu’ils l’ont encore », y déclare-t-elle dans un communiqué. La formule reprend quasi mot pour mot le synopsis de la série, dans laquelle Lonnie Hawkins ne manque plus qu’un tournoi majeur pour boucler le Grand Chelem du golf. Quelques semaines plus tôt, une vidéo Instagram montrait déjà la cofondatrice de SKIMS en train de prodiguer des conseils selfie à Will Ferrell : « Menton vers le bas, un peu en avant, trouve ton meilleur profil. » Cette collaboration s’inscrit dans une relation plus large entre les deux stars : Kim Kardashian est annoncée au casting de The Fifth Wheel, un film signé Eva Longoria, dans lequel Will Ferrell figurera également. Selon Variety, l’influenceuse, suivie par 344 millions d’abonnés, devrait mettre sa notoriété sur les réseaux sociaux au service de sa promotion.