Incendie mortel chez un partenaire d’Amazon en Inde : le géant du commerce en ligne promet des sanctions

Amazon a annoncé qu’il prendrait des « mesures appropriées » à l’encontre de l’un de ses partenaires de livraison en Inde une fois l’enquête des autorités terminée. Cette décision fait suite à un incendie survenu le 5 juin dans un entrepôt de l’État de l’Uttarakhand, qui a coûté la vie à deux travailleurs.

Le sinistre s’est produit dans les locaux de M&M Logistics Solutions, une entreprise chargée d’assurer des livraisons pour Amazon. Selon un document de la police consulté par Reuters, le bâtiment ne disposait pas d’une autorisation de sécurité incendie valide, d’un système d’alarme, de détecteurs de fumée ni d’une sortie de secours conforme.

Amazon a indiqué qu’il attendrait les conclusions de l’enquête des autorités locales avant de décider des mesures à prendre à l’encontre de son partenaire. Parallèlement, le groupe a également lancé une enquête interne indépendante afin d’examiner les circonstances de l’incident.

La police de l’État de l’Uttarakhand et M&M Logistics Solutions n’ont pas répondu aux sollicitations concernant cette affaire. Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités dans cet incendie meurtrier.

L’accident relance les interrogations sur les conditions de travail et de sécurité dans les infrastructures liées au géant américain en Inde. En 2024, Amazon avait déjà fait l’objet d’un examen par la Commission nationale indienne des droits de l’homme à la suite d’allégations de violations du droit du travail dans un entrepôt près de New Delhi lors d’une période de forte chaleur.

Amazon affirme que la sécurité et le bien-être des personnes travaillant dans ses activités constituent une priorité. De son côté, un syndicat de travailleurs a appelé à l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incendie et sur le respect des normes de sécurité au sein des installations exploitées par les partenaires du groupe.