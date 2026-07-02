Zelensky en visite en Irlande alors que Dublin prend la tête de l’UE : une séquence diplomatique stratégique pour Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu en Irlande mercredi, à un moment clé marqué par le début de la présidence tournante irlandaise du Conseil de l’Union européenne. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique où Kiev cherche à renforcer ses soutiens au sein de l’Union.

Cette séquence coïncide avec la prise de fonctions de Dublin à la tête du Conseil de l’Union européenne, une position qui permet à l’Irlande d’influencer les priorités politiques et les dossiers en cours au niveau européen pendant plusieurs mois.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Zelensky a exprimé l’espoir de voir des avancées concrètes durant cette présidence irlandaise. Il a notamment évoqué la perspective de progrès sur la trajectoire d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, ainsi que l’ouverture de nouveaux groupes de négociation, étapes clés du processus d’intégration.

Cette visite s’inscrit dans les efforts continus du président ukrainien pour obtenir un soutien politique et institutionnel renforcé de la part des États membres de l’UE, alors que le pays reste engagé dans un conflit prolongé et dépend fortement de l’appui occidental sur les plans militaire, économique et diplomatique.

À Dublin, les discussions devraient porter sur la coordination des aides à l’Ukraine et sur les priorités européennes pour les mois à venir. La présidence irlandaise est attendue sur plusieurs dossiers sensibles, dont le soutien à Kiev et l’évolution des relations entre l’Union européenne et ses voisins orientaux.