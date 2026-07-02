Une violente attaque russe sur Kiev fait au moins huit morts, des habitants toujours piégés sous les décombres

Au moins huit personnes ont été tuées et plus de trente autres blessées lors d’une vaste attaque de missiles et de drones russes menée dans la nuit contre Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Les frappes ont provoqué d’importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale, où les équipes de secours poursuivent leurs opérations.

D’après les autorités locales, plusieurs immeubles d’habitation ont été touchés et des incendies se sont déclarés. Le maire de Kiev a indiqué que des habitants étaient toujours coincés sous les décombres, tandis qu’un immeuble résidentiel de neuf étages s’est partiellement effondré à la suite des bombardements.

Les pompiers et les services de secours sont mobilisés pour rechercher d’éventuels survivants et sécuriser les bâtiments endommagés. Le bilan humain pourrait encore s’alourdir, les opérations de recherche étant toujours en cours au moment des dernières informations communiquées.

À la suite de cette attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé d’écourter son déplacement en Irlande afin de rentrer dans son pays. La Pologne a, de son côté, brièvement déployé des avions de chasse pour surveiller son espace aérien en raison de l’intensification des frappes russes à proximité de sa frontière.

Dans le même temps, les autorités russes ont affirmé avoir repoussé une attaque de drones visant la région de Léningrad. Ces événements illustrent une nouvelle escalade des hostilités entre les deux pays, alors que les attaques aériennes se multiplient de part et d’autre du front.