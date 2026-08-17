Ceuta : 294 migrants arrêtés au Maroc après une nouvelle tentative de franchissement

Des forces de sécurité marocaines interceptent 294 migrants subsahariens tentant de rejoindre Ceuta, deux semaines après une crise migratoire tragique. Sous un renforcement sécuritaire intense, les migrants restés sur place vivent dans des conditions précaires et expriment leur désespoir, tandis que l'Espagne maintient une politique restrictive à leur égard.

Les forces de sécurité marocaines ont interpellé près de 300 migrants subsahariens ce week-end lors d’une tentative d’entrée dans l’enclave espagnole de Ceuta, deux semaines après une crise migratoire meurtrière qui a fait au moins 90 morts.

Deux semaines après l’une des crises migratoires les plus graves qu’ait connues la région, la pression ne retombe pas aux abords de Ceuta. La chaîne publique marocaine Medi 1 TV a annoncé l’arrestation de 294 migrants originaires d’Afrique subsaharienne samedi, alors qu’ils tentaient de rejoindre l’enclave espagnole par voie terrestre et maritime. Soixante et un ressortissants marocains, soupçonnés d’avoir facilité ces tentatives, ont également été interpellés.

Cette nouvelle vague d’arrestations intervient dans un contexte de renforcement sécuritaire massif. Un haut diplomate marocain a indiqué que plus de 20 000 membres des forces de sécurité sont désormais déployés chaque jour le long de la frontière avec Ceuta, pour un coût se chiffrant en centaines de millions de dollars.

Mi-août, plus de 72 000 personnes avaient tenté de rejoindre Ceuta en réponse à un appel viral sur les réseaux sociaux, alimenté par la pauvreté et des informations erronées. Au moins 90 personnes ont péri des deux côtés de la frontière selon les chiffres officiels, un bilan que les organisations de défense des droits humains jugent sous-estimé.

Entre 5 000 et 8 000 migrants se trouvent toujours dans l’enclave à la suite de ce franchissement massif. La plupart survivent dans des conditions précaires sur la plage de Trampolin ou en périphérie de la ville, dans l’attente d’une possibilité de rejoindre l’Europe continentale. « Nous dormons près de la mer, avec le froid et les mauvaises odeurs. Nous souffrons beaucoup », a témoigné Ayoub Elarroud, originaire de Tétouan, qui précise que la police leur interdit l’accès au centre-ville.

Dimanche, des centaines de ces migrants ont manifesté sur une plage urbaine fréquentée, brandissant des drapeaux espagnols et des banderoles portant les inscriptions « Nous ne voulons pas retourner au Maroc » et « Nous sommes aussi des êtres humains ». Leurs slogans réclamaient une solution et dénonçaient leur épuisement.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a été catégorique en début de semaine : les migrants entrés irrégulièrement ne seront ni autorisés à rester dans l’enclave, ni à rejoindre l’Espagne continentale, ni à obtenir un statut légal, sauf dans de rares cas de vulnérabilité extrême. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles situées sur la côte nord du Maroc, constituent depuis des années des points de passage convoités par des milliers de personnes fuyant conflits, pauvreté et instabilité à travers l’Afrique.