Surveillance des frontières : l’UE injecte 130 millions d’euros supplémentaires dans les drones

L'Union européenne injecte 130 millions d'euros pour renforcer la surveillance des frontières par l'achat de drones et de systèmes antidrones, en réponse à une demande croissante des États membres. Ce financement s'ajoute à un budget déjà supérieur à 500 millions d'euros, tandis que des réflexions sur le rôle de Frontex avancent.

Bruxelles a annoncé un abondement de 130 millions d’euros pour financer l’achat de drones et de systèmes antidrones destinés à la surveillance des frontières européennes, portant l’effort total de l’Union dans ces technologies à plus de 500 millions d’euros.

La réunion des ministres européens de la justice et des affaires intérieures, tenue jeudi à Luxembourg, a été l’occasion pour la Commission européenne de dévoiler une rallonge budgétaire significative en faveur des technologies de drones. Ce rendez-vous était le premier en présentiel consacré à la migration et au contrôle des frontières depuis la crise de Ceuta, survenue au cours de l’été.

Le commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration, Magnus Brunner, a justifié cet effort supplémentaire par la qualité des projets soumis par les États membres. « Compte tenu de la forte demande et de l’excellente qualité de nombreuses propositions dans les États membres, nous allons renforcer l’initiative de 130 millions supplémentaires », a-t-il déclaré, ajoutant s’être rendu la semaine précédente au centre antidrones de Munich pour mesurer les progrès accomplis.

Ce financement additionnel vient s’adosser à un appel à projets de 250 millions d’euros lancé en février, dans le cadre d’un plan d’action sur la sécurité liée aux drones. Ce dispositif permet aux autorités nationales de couvrir jusqu’à 90 % des coûts engagés, qu’il s’agisse de l’achat d’appareils, de systèmes antidrones ou de leur intégration dans les réseaux nationaux de surveillance terrestre et maritime.

À ces montants s’ajoutent 170 millions d’euros mis à disposition de l’agence européenne de garde-frontières Frontex et des États membres via l’instrument pour la gestion des frontières et les visas, afin d’acquérir des équipements sans équipage. L’addition de ces différentes enveloppes dépasse désormais le demi-milliard d’euros consacré aux nouvelles technologies de surveillance aux frontières extérieures de l’Union.

Le renforcement technologique s’accompagne d’une réflexion institutionnelle sur le rôle de Frontex, dont le mandat doit être réexaminé d’ici la fin de l’année, notamment pour élargir ses compétences en matière de gestion de crise et de suivi des menaces hybrides. La Grèce a proposé de son côté la suspension temporaire du droit de demander l’asile lors d’afflux massifs de migrants irréguliers, une piste soutenue par plusieurs capitales dont Berlin, Varsovie, Vienne et Copenhague. Ces questions seront au cœur du sommet du Conseil européen prévu les 15 et 16 octobre.