Royaume-Uni : le MI5 accuse une structure chinoise d’avoir exploité les recherches de plus de 100 universitaires

Le MI5 alerte les universités britanniques sur l'implication de plus de 100 chercheurs dans des projets financés par une organisation chinoise considérée comme une façade des services de renseignement de Pékin. Les autorités incitent les établissements à rompre leurs liens avec cette structure, soulignant les risques de sécurité nationale liés à la coopération universitaire.

Le MI5 a lancé mercredi une alerte inhabituelle à destination des universités britanniques. Le service de renseignement intérieur affirme que plus de 100 universitaires liés à des établissements du Royaume-Uni ont contribué, parfois sans le savoir, à des projets financés par une organisation chinoise que Londres présente comme une structure de façade au service des services de renseignement de Pékin. Les recherches concernées toucheraient notamment à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité, aux communications discrètes et à la stéganographie.

L’organisation mise en cause est le China General Technology Research Institute, également désigné comme China Academy of General Technology. Selon le MI5, cette structure entretient des liens étroits avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et aurait pour fonction principale de financer des travaux universitaires susceptibles d’améliorer les capacités techniques du renseignement chinois. Le service britannique souligne toutefois que plusieurs chercheurs ont pu participer à ces projets « de bonne foi », les liens avec l’appareil de sécurité chinois ayant été dissimulés. Cette alerte s’inscrit dans une préoccupation plus ancienne des autorités britanniques sur l’utilisation de la coopération universitaire et des technologies à double usage.

Les universités appelées à rompre leurs liens

Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a annoncé avoir écrit aux vice-chanceliers des universités pour leur demander de mettre fin à toute relation avec l’organisation concernée. Le MI5 recommande également aux établissements et aux chercheurs de réexaminer immédiatement leurs collaborations actuelles ou futures avec cette structure afin d’éviter que des travaux britanniques ne puissent bénéficier davantage aux services chinois.

Le service de renseignement rappelle en outre que le National Security Act de 2023 a créé de nouvelles infractions concernant l’assistance apportée à un service de renseignement étranger. Une personne pourrait être poursuivie si elle continue à fournir une aide alors qu’elle savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que cette aide pouvait bénéficier à un service de renseignement étranger. Le MI5 insiste cependant sur le fait que les chercheurs qui ignoraient la véritable nature du dispositif ne sont pas assimilés automatiquement à des complices.

Une nouvelle étape dans les tensions autour de la recherche

L’alerte intervient quelques mois après un bulletin commun publié par les services des pays du « Five Eyes », dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Celui-ci avertissait déjà que des services chinois utilisaient de faux recruteurs et des sociétés de couverture sur les réseaux professionnels pour approcher des personnes disposant d’informations sensibles. Le MI5 explique depuis plusieurs années que les milieux universitaires et technologiques figurent parmi les cibles privilégiées des opérations de transfert clandestin de technologies.

Londres continue parallèlement de maintenir des relations économiques et scientifiques avec Pékin, tout en renforçant les dispositifs de protection contre les ingérences et l’espionnage. Les autorités britanniques distinguent ainsi les collaborations jugées légitimes des partenariats pouvant présenter un risque pour la sécurité nationale. Cette nouvelle mise en garde devrait donc entraîner une révision plus large des financements et partenariats chinois au sein de plusieurs établissements de recherche britanniques.