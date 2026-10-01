Royaume-Uni : Israël dit avoir alerté Londres avant l’incident autour de la base de Fairford

Israël affirme avoir transmis aux autorités britanniques des renseignements faisant état d’un projet d’attaque soutenu par l’Iran avant l’incident survenu à proximité de la base aérienne de RAF Fairford, dans le Gloucestershire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays avait prévenu Londres de l’existence d’une menace avant l’interpellation de plusieurs suspects près de cette installation stratégique utilisée par les forces américaines.

Cinq Britanniques âgés d’une vingtaine d’années ont été arrêtés dimanche à proximité de la base après le signalement de véhicules suspects et d’hommes masqués. Ils ont été interpellés dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de préparation d’un acte terroriste et sur des infractions liées aux explosifs. Les suspects ont ensuite été remis en liberté sous caution, tandis que les investigations se poursuivent.

Des soupçons autour d’une possible implication iranienne

Après plusieurs jours de recherches, les enquêteurs britanniques ont indiqué qu’aucun explosif n’avait été découvert dans les véhicules inspectés. Une quantité d’essence a toutefois été retrouvée, alimentant les interrogations sur la nature exacte du projet. Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré qu’il existait de « fortes indications » laissant penser que l’Iran avait pu jouer un rôle dans cette affaire.

Téhéran rejette catégoriquement ces accusations. L’ambassade iranienne à Londres a nié toute implication, tandis que les autorités britanniques continuent d’examiner les téléphones et autres équipements saisis afin de déterminer si les suspects ont pu agir pour le compte d’un État étranger ou être recrutés par des intermédiaires.

Une base stratégique pour les forces américaines

RAF Fairford occupe une place particulière dans le dispositif militaire occidental. Située à environ 160 kilomètres à l’ouest de Londres, la base accueille régulièrement des bombardiers américains et a été utilisée ces derniers mois dans le cadre d’opérations liées au conflit avec l’Iran. Cette fonction stratégique explique la vigilance particulière entourant toute activité suspecte à proximité du site.

L’affaire intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Israël, le Royaume-Uni et l’Iran. Benjamin Netanyahu a également utilisé cette révélation pour critiquer la politique britannique envers son gouvernement, alors que Londres a récemment pris plusieurs mesures concernant les colonies israéliennes en Cisjordanie. L’enquête britannique devra désormais déterminer la réalité d’un éventuel soutien iranien et préciser les intentions exactes des cinq hommes arrêtés.