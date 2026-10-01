Fêtes de fin d’année : Amazon et La Poste lancent une vaste campagne de recrutements saisonniers

À l'approche des fêtes, Amazon et La Poste prévoient des milliers de recrutements saisonniers en France pour répondre à l'augmentation des commandes. Ces postes temporaires visent à renforcer les équipes logistiques, avec des opportunités d'embauche à long terme. La période constitue un test crucial pour les capacités de livraison et de tri des deux géants.

À l’approche des fêtes de fin d’année, Amazon et La Poste renforcent leurs effectifs pour absorber le pic d’activité attendu dans le commerce en ligne et la livraison de colis. Les deux groupes prévoient plusieurs milliers de recrutements saisonniers en France, principalement dans les entrepôts, les plateformes logistiques, les centres de tri et les services de distribution.

Chez Amazon, les besoins concernent notamment les postes d’agents logistiques chargés de réceptionner, trier, préparer et emballer les commandes. Le groupe recrute sur plusieurs de ses sites français, avec des offres réparties dans différentes régions, notamment en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, le Grand Est ou encore le Centre-Val de Loire. Amazon indique qu’aucune expérience préalable n’est nécessaire pour certains postes logistiques et affiche un salaire minimal de 13,50 euros bruts de l’heure pour ses équipes opérationnelles en France.

Un pic d’activité attendu dès novembre

Ces recrutements doivent permettre au géant américain de faire face à la forte augmentation des commandes à partir de novembre, portée par le Black Friday puis par les achats de Noël. La période constitue traditionnellement l’un des moments les plus intenses de l’année pour les entrepôts et les services de livraison. Amazon dispose aujourd’hui d’un vaste réseau de centres de distribution et de stations de livraison en France, où des millions de produits sont préparés et expédiés chaque année.

La Poste se prépare elle aussi à une hausse massive des volumes. Le groupe renforce habituellement ses équipes dans les centres de tri, les plateformes colis et les tournées de distribution afin de répondre à l’augmentation des envois de fin d’année. Les postes proposés concernent notamment des agents de tri, des manutentionnaires, des opérateurs colis et des facteurs, avec des contrats temporaires concentrés sur les semaines précédant Noël.

Une période stratégique pour la logistique

Pour les deux entreprises, l’enjeu dépasse le simple recrutement temporaire. Les fêtes constituent un test majeur pour leurs capacités logistiques, alors que les consommateurs attendent des livraisons de plus en plus rapides et que les volumes de colis augmentent fortement sur une période très courte. Amazon continue d’ailleurs de recruter actuellement sur plusieurs sites français, notamment à Saran, Montélimar, Avion ou encore Augny.

Les campagnes représentent également une opportunité pour les personnes à la recherche d’un emploi de courte durée ou d’une première expérience dans la logistique. Certains contrats saisonniers peuvent ensuite déboucher sur des postes plus durables, en fonction des besoins des entreprises. Avec la montée en puissance du commerce en ligne, la fin d’année reste ainsi l’une des principales périodes de recrutement pour l’ensemble de la chaîne logistique française.