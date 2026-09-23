IA au travail : 80 millions d’euros pour former salariés, chômeurs et apprentis

Le gouvernement veut faire de 2027 l’année de l’accélération de l’intelligence artificielle dans le monde du travail. Présenté ce mardi 22 septembre, le plan « Impulsion IA 2027 » comprend douze mesures et mobilise plus de 80 millions d’euros pour former les actifs, accompagner les demandeurs d’emploi et pousser les entreprises, notamment les plus petites, à adopter ces nouveaux outils. L’objectif affiché dépasse les seuls informaticiens : le ministère souhaite sensibiliser ou former plusieurs dizaines de millions de personnes, avec une plateforme publique gratuite, des parcours pour les apprentis, de nouveaux dispositifs via France Travail et une certification professionnelle consacrée à l’utilisation de l’IA dans le travail.

Les métiers concernés sont déjà beaucoup plus nombreux que les développeurs spécialisés en intelligence artificielle. Les dernières données de l’Insee montrent que 18 % des entreprises françaises d’au moins dix salariés utilisaient une technologie d’IA en 2025, trois fois plus qu’en 2023. Les usages touchent désormais l’administration des entreprises, le marketing et la vente, la comptabilité et la gestion financière, les processus de production, la recherche et développement ou encore la cybersécurité. Les salariés des fonctions administratives, commerciales, financières, techniques et numériques sont donc parmi les premiers concernés par l’apprentissage de ces outils. Cela ne signifie pas que leurs emplois sont appelés à disparaître : les données disponibles mesurent surtout la transformation des tâches et des méthodes de travail.

Des formations gratuites, du CPF et davantage d’argent pour les CFA

La mesure la plus large prendra la forme d’« Explore IA », une plateforme développée avec Pix et accessible gratuitement, sans prérequis. Un diagnostic doit permettre d’évaluer le niveau de chaque utilisateur avant de lui proposer un parcours personnalisé. Les premiers modules doivent être accessibles au public à partir de janvier 2027. Les demandeurs d’emploi bénéficieront de leur côté, via France Travail, d’une évaluation de leur « maturité IA » suivie d’un parcours adapté. Le gouvernement veut également faire de l’intelligence artificielle une priorité dans le financement des formations par le compte personnel de formation, avec davantage de cofinancements afin de diminuer le reste à charge. Une certification professionnelle nationale doit enfin permettre aux salariés de faire reconnaître leurs compétences dans l’utilisation de l’IA au travail.

Les apprentis constituent l’autre cible prioritaire. Des parcours consacrés aux usages professionnels de l’IA doivent être proposés dans les centres de formation d’apprentis, tandis qu’un fonds national destiné aux CFA est prévu dans le projet de budget pour 2027. Les formations considérées comme stratégiques, notamment dans le développement de solutions d’IA ou la cybersécurité, doivent bénéficier d’un financement public renforcé. Pour les PME, l’effort ne passe pas seulement par la formation individuelle : l’État veut multiplier les équipes d’accompagnement et s’appuie déjà sur les dispositifs « Osez l’IA », avec des diagnostics pris en charge à 40 % par France 2030 et des programmes d’accélération financés à 46 %. Le changement de méthode est notable : l’IA n’est plus présentée comme une compétence réservée aux spécialistes du numérique, mais comme un nouvel outil professionnel dont la maîtrise pourrait progressivement devenir aussi courante que celle des logiciels bureautiques.