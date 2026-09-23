Enseignants sans poste : le paradoxe de candidats sélectionnés alors que des classes manquent de professeurs

Malgré leur réussite au concours de professeur des écoles, plusieurs candidats en attente à Toulouse ne sont pas encore recrutés alors que des classes manquent d'enseignants. Ce paradoxe illustre un décalage entre les besoins réels des établissements et le cadre rigide du recrutement dans l'Éducation nationale, obligeant certains à chercher des emplois temporaires.

Trois semaines après la rentrée, plusieurs candidats au concours de professeur des écoles de l’académie de Toulouse restent suspendus à un éventuel appel du rectorat. Placés sur liste complémentaire après avoir réussi les différentes étapes du concours, ils peuvent encore être recrutés pour remplacer des lauréats qui se désistent ou répondre à des besoins supplémentaires. Mais leur situation devient urgente : après le 30 septembre, ils ne pourront plus être appelés dans le cadre de cette session et devront, pour certains, recommencer toute la procédure en passant de nouveau le concours en 2027. Une perspective difficilement compréhensible pour des candidats parfois titulaires de cinq années d’études et qui constatent parallèlement que des écoles continuent de rechercher des enseignants.

Ce paradoxe tient en grande partie au fonctionnement du recrutement dans l’Éducation nationale. Un concours n’est pas organisé pour constituer une réserve illimitée d’enseignants disponibles : le nombre de postes ouverts est fixé à l’avance, académie par académie, en fonction des besoins anticipés et des moyens budgétaires. La liste complémentaire sert uniquement de réserve permettant de remplacer certains candidats de la liste principale ou de répondre à des besoins supplémentaires officiellement autorisés. Un établissement peut donc manquer temporairement d’enseignants sans que le rectorat puisse automatiquement transformer tous les candidats de la liste complémentaire en fonctionnaires stagiaires.

Des postes vacants, mais pas forcément les postes prévus par le concours

Le décalage vient également de la nature des pénuries. Les besoins peuvent apparaître après le concours en raison d’arrêts maladie, de congés, de démissions, de temps partiels ou d’effectifs scolaires différents des prévisions. Ils peuvent aussi être très localisés géographiquement. Dans ces situations, les académies ont régulièrement recours à des contractuels, recrutés directement et plus rapidement, alors même que des candidats au concours attendent toujours une éventuelle titularisation. Deux logiques administratives coexistent alors : d’un côté, le recrutement durable de fonctionnaires dans la limite des postes ouverts au concours ; de l’autre, la nécessité de combler immédiatement les absences avec des contrats temporaires.

Pour les personnes concernées, cette distinction administrative est particulièrement brutale. Après plusieurs années d’études, une préparation au concours et des épreuves réussies suffisamment bien pour intégrer une liste complémentaire, certaines peuvent se retrouver sans salaire stable et contraintes de chercher un emploi provisoire en attendant une décision qui peut ne jamais arriver. Le cas de Toulouse met ainsi en lumière l’une des contradictions les plus visibles de la crise de recrutement des enseignants : l’Éducation nationale peut manquer de personnels devant les élèves tout en laissant à sa porte des candidats déjà évalués et disponibles, parce que besoins réels, calendrier des concours et autorisations budgétaires ne se rencontrent pas toujours au même moment.