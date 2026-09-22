« Très, très immature » : Édouard Philippe attaque frontalement Gabriel Attal

La rivalité entre Édouard Philippe et Gabriel Attal s'intensifie alors qu'ils s'attaquent sur leurs qualités de campagne et leurs expériences. Philippe critique l'immaturité d'Attal et souligne son parcours limité, tandis qu'Attal maintient sa conviction d'être le meilleur en campagne. Les tensions se transforment ainsi en attaques personnelles à l'approche de la présidentielle.

La rivalité entre Édouard Philippe et Gabriel Attal devient de plus en plus difficile à dissimuler. Dans Le Crépuscule des princes, ouvrage des journalistes Jérémy Marot et Pauline Théveniaud à paraître mercredi 23 septembre, le candidat Horizons répond directement aux piques venues du camp Attal et qualifie de « très, très immature » la manière dont son rival met en avant ses qualités de campagne.

Depuis plusieurs mois, l’entourage de Gabriel Attal compare volontiers Édouard Philippe à Édouard Balladur, favori de la présidentielle de 1995 finalement dépassé par Jacques Chirac. Gabriel Attal estime par ailleurs être « meilleur en campagne » que son concurrent. C’est cette affirmation qui provoque la réponse de l’ancien Premier ministre : « Dire “je suis meilleur en campagne que lui”, ça veut dire quoi ? », demande-t-il, avant d’interroger le bilan électoral personnel de son rival.

Philippe renvoie Attal à son expérience

Édouard Philippe attaque également l’expérience gouvernementale du patron de Renaissance. Il rappelle que Gabriel Attal a passé moins d’un an à l’Éducation nationale et souligne qu’il n’a jamais conduit la préparation complète d’un budget lorsqu’il était à Matignon. Il retourne aussi contre lui la comparaison avec Balladur en observant que le parcours de son concurrent correspondrait, selon lui, davantage à celui de l’ancien Premier ministre battu en 1995.

Gabriel Attal ne renonce pas pour autant à sa ligne. Dans le même ouvrage, il réaffirme être convaincu de ses qualités de campagne et estime disposer de « positions tranchées » qu’Édouard Philippe n’aurait pas. Les deux candidats affirment pourtant toujours qu’un rassemblement devra avoir lieu avant le premier tour.

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet résume cette confrontation comme un « combat de coqs ». À mesure que la présidentielle approche, la rivalité entre les deux anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron passe donc progressivement des différences de stratégie aux attaques personnelles sur leur expérience et leur capacité à mener une campagne.