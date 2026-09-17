Présidentielle 2027 : Laure Lavalette qualifie Édouard Philippe et Gabriel Attal de « clones d’Emmanuel Macron »

Laure Lavalette cible Édouard Philippe et Gabriel Attal, les qualifiant de « clones d’Emmanuel Macron » durant une interview. Elle critique leurs propositions face à la hausse des prix des carburants, affirmant que voter pour eux prolongerait la politique actuelle. Le Rassemblement national se positionne ainsi en faveur d'une véritable alternance à l'approche de la présidentielle.

Laure Lavalette attaque frontalement deux candidats issus de la majorité présidentielle. Invitée de « La Grande Interview » sur CNEWS ce jeudi matin, la porte-parole du Rassemblement national et députée du Var a qualifié Édouard Philippe et Gabriel Attal de « clones d’Emmanuel Macron », estimant qu’ils incarneraient la continuité de la politique menée depuis 2017.

La députée réagissait notamment aux propositions d’Édouard Philippe face à la hausse des prix des carburants. L’ancien Premier ministre demande un doublement des aides ciblées et reconnaît avoir tiré les leçons de la crise des Gilets jaunes de 2018, déclenchée dans un contexte de contestation de la fiscalité sur les carburants et plus largement du pouvoir d’achat. Interrogée sur la sincérité de cette évolution, Laure Lavalette a répondu : « Non, je ne le crois pas du tout. »

« Les gens qui ont créé les problèmes »

« J’ai du mal à imaginer que les gens qui ont créé les problèmes vont trouver maintenant des solutions », a poursuivi la porte-parole du RN. Pour elle, voter pour Édouard Philippe ou Gabriel Attal reviendrait à prolonger la ligne politique du chef de l’État : « Si vous votez pour les mêmes, et Édouard Philippe est le clone d’Emmanuel Macron comme Gabriel Attal, on aura la même politique. »

À quelques mois de la présidentielle, le RN cherche ainsi à présenter les différentes candidatures provenant du bloc central comme les héritières du macronisme, malgré les prises de distance affichées par certains anciens Premiers ministres. « Le pays a besoin d’alternance, il a envie d’alternance », a conclu Laure Lavalette, faisant de la rupture avec les années Macron l’un des axes de la campagne de son parti.