POLITIQUE Présidentielle 2027

« Sortir de l’Union européenne » : Nicolas Dupont-Aignan réaffirme sa ligne pour 2027

Par

1 minute de lecture

« Sortir de l’Union européenne » : Nicolas Dupont-Aignan réaffirme sa ligne pour 2027
« Sortir de l’Union européenne » : Nicolas Dupont-Aignan réaffirme sa ligne pour 2027

Nicolas Dupont-Aignan avance une proposition destinée à bouleverser le financement des retraites. Invité de La Grande Interview Europe 1-CNEWS ce mercredi matin, le candidat de Debout la France à l’élection présidentielle a promis : « Je verserai 10 000 euros d’assurance-retraite à chaque nouveau-né français. » Une somme qui serait placée dès la naissance afin de constituer progressivement un capital pour la retraite.

« Il faut sortir de l’Union européenne »

Le président de Debout la France a également réaffirmé sa ligne souverainiste en appelant à « sortir de l’Union européenne pour reconstruire la France ». Sur la situation économique, il a notamment affirmé que « les Français sont appauvris parce qu’on donne de l’argent à l’Ukraine », liant une partie des difficultés actuelles aux choix budgétaires et internationaux de la France.

Face à la grogne provoquée notamment par les prix des carburants, Nicolas Dupont-Aignan a enfin appelé les Français à se mobiliser. « Si les Français ne se mobilisent pas, il ne se passera rien », a-t-il assuré. À quelques mois de la présidentielle, le candidat entend ainsi articuler sa campagne autour du pouvoir d’achat, de la souveraineté nationale et d’une rupture avec l’Union européenne.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une