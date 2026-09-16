Nicolas Dupont-Aignan présente une proposition innovante pour financer les retraites, offrant 10 000 euros d’assurance-retraite à chaque nouveau-né. Il réaffirme également son souhait de sortir de l’Union européenne, dénonçant l'appauvrissement des Français lié aux choix politiques actuels, tout en appelant à la mobilisation des citoyens pour défendre leur pouvoir d'achat.

Nicolas Dupont-Aignan avance une proposition destinée à bouleverser le financement des retraites. Invité de La Grande Interview Europe 1-CNEWS ce mercredi matin, le candidat de Debout la France à l’élection présidentielle a promis : « Je verserai 10 000 euros d’assurance-retraite à chaque nouveau-né français. » Une somme qui serait placée dès la naissance afin de constituer progressivement un capital pour la retraite.

« Il faut sortir de l’Union européenne »

Le président de Debout la France a également réaffirmé sa ligne souverainiste en appelant à « sortir de l’Union européenne pour reconstruire la France ». Sur la situation économique, il a notamment affirmé que « les Français sont appauvris parce qu’on donne de l’argent à l’Ukraine », liant une partie des difficultés actuelles aux choix budgétaires et internationaux de la France.

Face à la grogne provoquée notamment par les prix des carburants, Nicolas Dupont-Aignan a enfin appelé les Français à se mobiliser. « Si les Français ne se mobilisent pas, il ne se passera rien », a-t-il assuré. À quelques mois de la présidentielle, le candidat entend ainsi articuler sa campagne autour du pouvoir d’achat, de la souveraineté nationale et d’une rupture avec l’Union européenne.