« Sortir de l’Union européenne » : Nicolas Dupont-Aignan réaffirme sa ligne pour 2027

Nicolas Dupont-Aignan avance une proposition destinée à bouleverser le financement des retraites. Invité de La Grande Interview Europe 1-CNEWS ce mercredi matin, le candidat de Debout la France à l’élection présidentielle a promis : « Je verserai 10 000 euros d’assurance-retraite à chaque nouveau-né français. » Une somme qui serait placée dès la naissance afin de constituer progressivement un capital pour la retraite.
« Il faut sortir de l’Union européenne »
Le président de Debout la France a également réaffirmé sa ligne souverainiste en appelant à « sortir de l’Union européenne pour reconstruire la France ». Sur la situation économique, il a notamment affirmé que « les Français sont appauvris parce qu’on donne de l’argent à l’Ukraine », liant une partie des difficultés actuelles aux choix budgétaires et internationaux de la France.
Face à la grogne provoquée notamment par les prix des carburants, Nicolas Dupont-Aignan a enfin appelé les Français à se mobiliser. « Si les Français ne se mobilisent pas, il ne se passera rien », a-t-il assuré. À quelques mois de la présidentielle, le candidat entend ainsi articuler sa campagne autour du pouvoir d’achat, de la souveraineté nationale et d’une rupture avec l’Union européenne.
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