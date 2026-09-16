Formule 1 : 24 Grands Prix et un record de 10 courses sprint au calendrier 2027

La Formule 1 prépare déjà sa saison 2027. La FIA et Formula 1 ont officialisé mercredi un calendrier de 24 Grands Prix répartis dans 22 pays, avec dix week-ends comprenant une course sprint, contre six en 2026. La saison débutera le 14 mars à Bahreïn et s’achèvera le 12 décembre à Abu Dhabi, pour un championnat qui s’étendra sur dix mois et cinq continents.

Le calendrier conserve plusieurs rendez-vous majeurs tout en faisant revenir deux circuits absents depuis plusieurs années : Portimão, au Portugal, le 20 juin, et Istanbul, en Turquie, le 3 octobre. La manche espagnole se déroulera à Madrid le 12 septembre, tandis que Barcelone disparaît du programme 2027 dans le cadre d’une alternance avec Spa-Francorchamps. Zandvoort, aux Pays-Bas, quitte également le calendrier.

Monaco rejoint le programme des courses sprint

La principale nouveauté sportive concerne le développement du format sprint. Dix Grands Prix accueilleront désormais une épreuve supplémentaire le samedi, avec Bahreïn, l’Australie, le Japon, le Canada, Monaco, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Brésil, le Qatar et Abu Dhabi concernés. Pour Monaco, il s’agira d’une première. Le choix est particulièrement notable sur un circuit où les possibilités de dépassement sont traditionnellement limitées et où les qualifications occupent déjà une place déterminante.

L’extension du format répond aussi à une logique d’audience et d’attractivité. Formula 1 affirme que les week-ends sprint ont rencontré un succès croissant auprès du public et justifie cette augmentation par l’intérêt suscité par ces formats. La discipline veut ainsi multiplier les moments compétitifs sur les week-ends de course, sans augmenter le nombre total de Grands Prix.

Un calendrier dense et quelques contraintes logistiques

Le calendrier 2027 comporte plusieurs enchaînements rapprochés, notamment au printemps et à l’automne. La F1 devra notamment gérer une séquence comprenant Azerbaïdjan, Singapour et Turquie en septembre et octobre, puis les Grands Prix des États-Unis, du Mexique et du Brésil sur trois week-ends consécutifs. La construction du calendrier tient également compte d’un objectif affiché de meilleure organisation géographique des déplacements.

Autre particularité, la F1 maintient deux rendez-vous au Moyen-Orient en début de saison avec Bahreïn puis l’Arabie saoudite, avant de retrouver le Qatar et Abu Dhabi en fin d’année. Le choix intervient alors que les tensions régionales ont déjà perturbé le calendrier 2026. La F1 dispose toutefois de solutions de repli et le calendrier 2027 reste soumis à l’homologation des circuits par la FIA.

Avec 24 Grands Prix et dix courses sprint, la Formule 1 confirme donc la place croissante accordée à un format qui transforme le week-end traditionnel de course. Pour les diffuseurs comme pour les plateformes et les équipes commerciales de la discipline, chaque sprint représente une nouvelle fenêtre de compétition et de contenu. La saison 2027 s’annonce ainsi particulièrement dense, avec un calendrier conçu pour renforcer à la fois la dimension mondiale du championnat et son exposition sur plusieurs jours de compétition.