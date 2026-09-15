POLITIQUE Présidentielle 2027

Ségolène Royal : « Je n’ai jamais diabolisé le RN »

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Ségolène Royal : « Je n’ai jamais diabolisé le RN »
Ségolène Royal : « Je n’ai jamais diabolisé le RN »

Candidate à la primaire de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 2027, Ségolène Royal revendique une position singulière face au Rassemblement national. Invitée ce mardi matin de La Grande Interview Europe 1-CNEWS, l’ancienne candidate à l’Élysée a affirmé n’avoir « jamais diabolisé le RN », alors que la question des rapports avec le parti de Marine Le Pen continue de diviser la gauche.

Une ligne assumée face au RN

« Je n’ai jamais diabolisé le RN », a déclaré Ségolène Royal au micro de Laurence Ferrari. Une formule particulièrement notable dans le contexte de la primaire, alors que la gauche débat de sa stratégie pour 2027 et de la manière de faire face à un Rassemblement national donné en position de force dans les intentions de vote.

L’ancienne ministre entend ainsi se distinguer d’une stratégie reposant uniquement sur la dénonciation du parti de Marine Le Pen. Déjà candidate au second tour de la présidentielle en 2007, Ségolène Royal cherche désormais à défendre une ligne susceptible de parler au-delà du seul électorat socialiste traditionnel.

Royal veut mobiliser pour la primaire

Ségolène Royal a parallèlement appelé les électeurs de gauche à participer massivement à la primaire. « Il faut venir voter », a-t-elle insisté. Elle s’est montrée beaucoup plus offensive envers les responsables politiques qui refusent de participer au processus : « Ceux qui n’y participent pas, taisez-vous ! »

La candidate veut ainsi concentrer la bataille sur les prétendants ayant accepté de se soumettre au vote. À mesure que la présidentielle approche, la question du rassemblement reste pourtant entière : entre La France insoumise, les socialistes, les écologistes et les différentes candidatures de gauche, aucune stratégie commune ne s’est encore imposée.

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