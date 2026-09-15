Les Houthis s’emparent d’îles stratégiques en mer Rouge et accentuent la pression sur Riyad

Les Houthis ont pris le contrôle des îles Grande et Petite Hanish, consolidant leur influence sur les routes maritimes en mer Rouge. Cette avancée s’inscrit dans une offensive visant à neutraliser l’acheminement du pétrole saoudien alors que le conflit avec l’Iran s'intensifie, suscitant des inquiétudes parmi les alliés de Washington.

Les rebelles houthis ont annoncé lundi la capture des îles Grande et Petite Hanish, dans le sud de la mer Rouge, renforçant leur emprise sur les routes maritimes mondiales alors que le conflit impliquant l’Iran continue de s’étendre.

Après s’être emparés la semaine dernière de l’île de Mayun et du port de Mokha, les Houthis contrôlent désormais un nouveau maillon de la route maritime de substitution que l’Arabie saoudite utilisait pour exporter son pétrole. La prise des îles Grande et Petite Hanish, revendiquée lundi, complète un dispositif qui étouffe progressivement le trafic dans le détroit de Bab el-Mandab, déjà sous pression depuis la fermeture du détroit d’Ormuz.

Ce verrou stratégique s’est refermé le 28 février, lorsque l’Iran a bloqué Ormuz en réponse aux frappes américaines contre la République islamique. Avant ce blocage, environ un cinquième du pétrole mondial transitait par ce passage. La fermeture a déclenché une urgence économique et énergétique mondiale, contraignant Riyad à réorienter ses exportations vers Bab el-Mandab, route que les Houthis s’emploient désormais à neutraliser.

Les rebelles, soutenus par Téhéran, ont officiellement déclaré un blocus maritime contre l’Arabie saoudite et poursuivi leur offensive lundi par des frappes de missiles et de drones contre des cibles militaires saoudiennes. Un porte-parole du groupe a affirmé que ces attaques avaient causé « des dégâts significatifs », en réponse à « plus de 300 frappes aériennes saoudiennes au Yémen au cours des cinq derniers jours ».

L’Iran, de son côté, a nié toute implication directe dans la guerre civile yéménite ravivée. « L’Iran n’interfère pas dans les affaires yéménites », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, qualifiant les Houthis d’« acteurs entièrement indépendants qui prennent leurs décisions selon leurs propres intérêts ».

La situation préoccupe Washington et ses alliés du Golfe. L’amiral Brad Cooper, du Commandement central américain (CENTCOM), se trouvait lundi à Djeddah pour s’entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane des « dernières évolutions dans la région ». Selon des médias américains, il est présent dans le royaume depuis jeudi pour des réunions de coordination d’urgence. Donald Trump aurait refusé une demande d’intervention militaire directe formulée par le prince héritier, tout en acceptant de fournir du renseignement et une assistance au ciblage.

Téhéran a par ailleurs accusé Riyad de retarder les négociations sur la réouverture du détroit d’Ormuz. Le porte-parole iranien a qualifié de « véritable opportunité » une réunion prévue à Oman, précisant qu’un accord entre l’Iran et Oman sur l’ouverture du passage avait été finalisé et serait annoncé prochainement. L’Arabie saoudite nourrirait des inquiétudes quant aux implications d’un tel accord pour les pays du Conseil de coopération du Golfe. Téhéran accuse Riyad d’utiliser le Yémen comme prétexte pour différer ces discussions.

Les seules routes sécurisées permettant à l’Arabie saoudite d’acheminer son pétrole vers les marchés asiatiques restent désormais le canal de Suez ou le contournement du cap de Bonne-Espérance, au sud de l’Afrique. La Chine a réagi lundi, son ministère des Affaires étrangères qualifiant les attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes d’« inacceptables » et se disant « profondément préoccupée » par le risque d’escalade.